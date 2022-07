De energiesector heeft een keerpunt bereikt. De energietransitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen zorgt voor een geheel nieuw, gedecentraliseerd en veel complexer ecosysteem. Zo vraagt de opkomst van verspreide energiebronnen, zoals windmolen- of zonneparken, erom dat bedrijven hun activiteiten anders insteken om in te spelen op de directe vraag van de consument.

De data-explosie wordt gedreven door verschillende factoren binnen dit snelle nieuwe ecosysteem, waaronder de inzet van meer industrial internet of things (IIoT)-apparaten, de behoefte aan meer connectiviteit en de integratie van nieuwe, niet-traditionele gegevensbronnen. Ondanks investeringen door de jaren heen in IT-infrastructuur, apparatuur en operationele technologie verlopen veel processen nog handmatig, losgekoppeld en inefficiënt. Het gevolg is dat gegevens vaak in silo’s worden opgeslagen. Het is lastig gegevens met partners te delen en technische simulaties nemen veel tijd in beslag. Het uitvoeren van risicobeoordelingen, inspecties van de integriteit van activa en het traceren van veiligheidsincidenten kunnen kostbaar en tijdrovend zijn.

Wij verwachten dat de hoeveelheid data de komende jaren met ten minste een factor 100 toeneemt. Databeheer uit verschillende bronnen, met een nieuwe inhoud – zoals het sentiment van de klant en realtime weersintegratie – verandert de toekomst van de energiesector.

Het vermogen om grote hoeveelheden data veilig te verzamelen, op te slaan en te analyseren, vereist nauwkeurige en efficiënte systemen. Daarvoor zijn geavanceerde data-analysetools nodig.

Veel van het succes van de invoering van dit soort technologie hangt af van de mentaliteit van de betrokkenen. Het vraagt om management dat duidelijke en inspirerende doelen stelt – in plaats van de veranderingen ‘organisch’ laten verlopen. Ondersteuning door middel van training helpt om teams en afzonderlijke medewerkers mee te nemen in die digitale transformatie.

Daarbij moeten digitale initiatieven niet louter als bedrijfskosten gezien worden. Deze IT-investeringen kunnen een veel breder effect hebben op operationele processen, bijvoorbeeld resulteren in een betere samenwerking met derden, betere zichtbaarheid van de ketens en een minimale productie-uitvaltijd.

Leiders in de energiesector hebben nu de kans om hun bedrijven krachtiger en flexibeler te maken. Doelstellingen zoals energiediversificatie, het gebruik van duurzame hulpbronnen en een netto-nul-uitstoot zijn alleen realiseerbaar met technologie. Door de digitale transformatie kunnen data benut worden om sneller betere zakelijke beslissingen te nemen. Nauwkeurigere informatie, krachtige analyses en prognoses op basis van feiten dragen bij aan een betere bedrijfsvoering en een betere klantervaring.

Arno van den Haak is global head Worldwide Business Development Energy bij Amazon Web Services.