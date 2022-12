Familiebedrijf De Eenhoorn Dutch Furniture in West-Friesland ontwerpt en verkoopt – online en offline – betaalbare, stoere, aantrekkelijke meubels onder merknamen als BePureHome, WOOOD en Basiclabel. VTWonen is een licentiemerk. Bijna een derde van het assortiment produceert De Eekhoorn in Nederland. ‘Een goed gestructureerde automatisering en informatievoorziening is doorslaggevend, met name om onze business schaalbaar te maken’, zegt eigenaar-directeur Gerard de Smit. De Eekhoorn gebruikt daarbij Exact Globe Productie en Exact Warehouse Management.

Voortdurend kort op de business zitten en veel data paraat hebben

Vader Aart de Smit startte het bedrijf ruim veertig jaar geleden, zonen Winfried en Jos namen het over en in 2002 kwam ook Gerard erbij. ‘Destijds hadden we dertig medewerkers, nu zijn dat er ruim tweehonderdvijftig en verkopen we ons meubilair in meer dan vijftig landen.’ In 2020 betrok De Eekhoorn een indrukwekkend nieuw hoofdkantoor in Hoorn, inclusief distributiecentrum en Experience Center: een gebouw van meer dan 16 meter hoog en 190.000 kubieke meter inhoud. De productielocatie in Zwaagdijk, 10 kilometer noordelijker, wordt ook almaar uitgebreid om meer ruimte voor de machines en voorraden te krijgen. ‘We produceren zelf de massief houten meubels. Alle artikelen die we niet zelf kunnen of willen maken, betrekken we van onze businesspartners in bijvoorbeeld Oost-Europa, en ook het Verre Oosten.’

Mooi en foutloos

Cruciaal in deze branche is dat alles tot in detail klopt. Er wordt geleverd via 1.500 verkooppunten waaronder bouwmarkten, retailers en de detailhandel in vele Europese landen, en consumenten kunnen ook rechtstreeks online bestellen. Klanten verwachten mooie, foutloze producten tegen aantrekkelijke prijzen, die snel geleverd worden. De Eekhoorn doet daarbij ook aan drop shipment, waarbij bestellingen direct geleverd worden aan eindklanten: dat versnelt de leveringen en bezorgt B2B-partners minder werk. De getoonde prijzen, productinformatie, levertijden en voorraden op websites en in webshops moeten overal en altijd actueel zijn.

Exact als basis

De IT-systemen van Eekhoorn Dutch Furniture kennen daarom talrijke koppelingen, in huis en met derden, waaronder toeleveranciers, handelspartners en logistiek dienstverleners. ‘We maken onder andere gebruik van EDI- en API-technieken en linken met externe partijen. Ons bedrijf leeft van het delen van informatie: een adequate en betrouwbare informatievoorziening is cruciaal’, aldus De Smit. Het ERP-systeem van Exact vormt de basis van de automatisering, met daaronder een SQL-database. ‘Dankzij de software van Exact hoeven we ons geen zorgen te maken over standaardroutines als orderadministratie, voorraadbeheer, facturering, debiteuren-, crediteuren- en loonadministratie. Daarnaast hebben wij samen met onze ICT-partners wat maatwerkapplicaties eromheen gebouwd.’

‘Voor zover mogelijk en zinvol willen we alle processen digitaliseren en automatiseren’

De Eekhoorn werkt ook met Exact Warehouse Management. De software voor productie in de fabriek is gekoppeld aan het ERP van Exact. In Exact is zo in één oogopslag alle informatie inzichtelijk. De Smit: ‘Voor zover mogelijk en zinvol willen wij alle processen digitaliseren en automatiseren. We kijken per proces wat voor inspanningen dit vergt en hoe effectief het is. We stellen heldere prioriteiten.’

Drie ploegen

Dat geldt ook in de fabriek. De Eekhoorn koopt zijn productiemiddelen in landen als Duitsland en Italië. Voor machines specifiek voor de meubelfabricage kom je al snel in het buitenland terecht bij gespecialiseerde machinebouwers, aldus de directeur. Zo’n kwart van de medewerkers werkt in de fabriek, in drieploegendiensten. ‘Wij hebben een uitgebreid assortiment en produceren onze meubels telkens in grotere series, vanaf driehonderd stuks. De procesautomatisering is ver doorgevoerd: vanuit de verkoop komen stuklijsten en die lijsten worden vertaald naar productielijsten. Op basis daarvan wordt het productieproces aangestuurd.’

Afhankelijk van de machines staan aan de voor- of achterkant hier en daar robots of cobots om medewerkers te ondersteunen. Wat in de nabije toekomst waarschijnlijk nog vaker automatisch zal gaan, is het inleggen en uithalen van machines. ‘Automatisering van kantoor- en sales-activiteiten is natuurlijk vanzelfsprekend en heel goed te doen. Maar ook in onze productie worden de drempels lager: robots en cobots zijn steeds betaalbaarder.’ Momenteel onderzoekt De Eekhoorn welke rol automatisch geleide voertuigen kunnen gaan spelen om goederen vanuit de productie naar de magazijnen te brengen, en vice versa.

Externe factoren

De Eekhoorn wil verder groeien, maar heeft net als andere bedrijven te dealen met vele externe uitdagingen die die groei kunnen dwarsbomen. ‘De Covid-crisis verstoorde onze logistieke ketens danig, we moesten voortdurend kort op de business zitten en veel data paraat hebben om alles beheersbaar te houden. Nu spelen opnieuw tal van zaken die ook lang niet allemaal beïnvloedbaar zijn. De markt is zeer volatiel en moeilijk voorspelbaar. We hebben te maken met de enorme inflatie, de afnemende koopkracht van consumenten, de wisselkoersen van bijvoorbeeld euro versus dollar… Wij doen ons best om gegeven de omstandigheden en externe factoren continu de juiste beslissingen te nemen. De informatievoorziening is daarbij uiterst belangrijk.’ Een lichtpuntje: ‘De prijzen van grondstoffen en containervervoer dalen overigens wel wat. Dat gaat weer de goede kant op.’

De hogere energiekosten raken De Eekhoorn vanzelfsprekend ook. ‘Ons nieuwe pand in Hoorn is energieneutraal. Wij hebben alle mogelijke voorzieningen in de nieuwbouw: van elektriciteit opwekken met zonnepanelen tot batterijopslag. Waar mogelijk willen we zelfvoorzienend worden, ook voor de fabriek uiteindelijk.’

Duurzaam en betaalbaar

De Eekhoorn Dutch Furniture ziet het als zijn missie om Nederlands ontwerp in ieder huis te brengen en consumenten te inspireren. Het bedrijf heeft daarbij veel oog voor duurzaamheid en betaalbaarheid. Al het hout dat in de fabriek voor de uiteenlopende merken wordt gebruikt, heeft een FSC-keurmerk. FSC staat voor Forest Stewardship Council, een internationale organisatie voor het behoud en onderhoud van bossen.

Belangrijke waarden van de meubelfabrikant zijn een no-nonsense manier van werken, steeds weer flexibel inspelen op wat de markt vraagt en met innovaties komen, excelleren en alles in één keer goed doen. De combinatie van innovatie, product development, eigen productie, een uitgekiend voorraadbeheer en goede service vormt daarvoor de basis.