Boerderij Mereveld in Utrecht was donderdag 23 november het decor voor de finale van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards 2023 van Link Magazine in samenwerking met ING en ISAH Business Software. De vakjury’s hadden het aantal van 369 nominaties teruggebracht tot de vijf beste per categorie. Uiteindelijk streden steeds twee van die finalisten om de felbegeerde DISCA-award. De voorkeuren van de jury werden samengevoegd met de stemmen van het publiek in de zaal. Daarbij wist 247TailorSteel de concurrentie voor te blijven in de categorie Best Parts & Process Supplier, werd Microsure verkozen tot Best Customer en mag ARA Industries zich komend jaar Best Knowledge Supplier noemen. Link Magazine vierde meteen het 25-jarig bestaan.

247TailorSteel, Apparatenfabriek ARA en Microsure slepen DISCA’23-awards in de wacht

Winnaar Best Customer 2023/2024: Microsure Eindhoven

‘Microsure is voor ons een heel bijzondere klant. Niet alleen omdat het een belangrijke applicatie in de medische industrie ontwikkelt, maar vooral ook vanwege de bijzondere manier van samenwerken.’ Dat vertelt Edgar Langen, businessmanager bij MTA, over de Eindhovense partner die door zijn bedrijf is voorgedragen voor de DISCA-award. ‘De samenwerking is altijd zeer open, en gericht op elkaars sterktes. Van al onze klanten zijn we het meest geïntegreerd met Microsure.’

De spin-off van de TU Eindhoven klopte oorspronkelijk bij MTA aan met een EMC-probleem. Dat eerste contact groeide echter al snel uit. Langen: ‘We zijn steeds meer samen gaan ontwikkelen, omdat het vertrouwen groeide. Wij dragen zorg voor de mechatronica, terwijl Microsure als domeinspecialist zich focust op de software en de klinische trials. Samen maken we een jaarplanning om structuur te brengen in het ontwikkeltraject.’

Extra bijzonder is dat Microsure zijn partner heeft geholpen om stappen te zetten in de kwaliteitsprocessen die nodig zijn voor de medische industrie. ‘Die tak van sport was nieuw voor ons’, vertelt Langen. ‘Door de samenwerking met Microsure heeft MTA inmiddels meer klanten uit de medische industrie kunnen verwerven.’

Langen roemt Mircosure verder om zijn betrouwbaarheid. ‘Onlangs hebben ze een grote investering binnengehaald, maar de afgelopen jaren hebben ze het niet makkelijk gehad’, aldus de MTA-businessmanager. ‘Desondanks zijn ze hun financiële afspraken altijd nagekomen, ook op de momenten dat het geld schaars was. Een man een man. Een woord een woord.’

Samen uit, samen thuis

Dick Dijkkamp, cto van Microsure, reageert enigszins verbaasd als hij het podium betreedt om de prijs in ontvangst te nemen. ‘Ik had gedacht dat zo’n prijs zou gaan naar een ouderwetsere klant-leverancierrelatie waarbij een klant zijn ‘kip met de gouden eieren’ wil belonen.’ Voor een start-up die nog geen product op te markt heeft, voldoet Microsure niet aan die kwalificatie. ‘Onze relatie met MTA is een echt partnership waarin we samen ontwikkelen aan een mooi product en waarin we ook kritiek op elkaar kunnen hebben. Daar open over communiceren heeft ons allebei enorm vooruitgeholpen. Samen uit, samen thuis.’

De microchirurgische robottechnologie van Microsure is revolutionair; ze overtreft menselijke capaciteiten op het gebied van precisie, stabiliteit en controle bij microchirurgie waarmee de meest complexe microchirurgische operaties kunnen worden uitgevoerd. Door het minimaliseren van menselijke handbewegingen en het filteren van natuurlijke tremoren (trillingen), wordt het mogelijk om zelfs minuscule bloedvaatjes te hechten, die met het blote oog niet waarneembaar zijn.

De marktintroductie is aanstaande, vertelt projectmanager Martijn Chatrou: ‘De verwachting is dat we eind 2024 of in het eerste kwartaal van 2025 kunnen beginnen met de klinische trials. In de maanden daarvoor moeten en kunnen we al van alles aanleveren aan de notified body, zodat het vanaf dat moment nog maar een paar maanden duurt voordat we het systeem ook daadwerkelijk op de markt kunnen zetten.’

De finalisten in de Best customer 2023/2024: Bestronics (Veldhoven), Nearfield Instruments (Rotterdam), Sparck Technologies (Drachten)

Runner-up: Raith Nanofabrication Best

Raith is een van de wereldspelers op het gebied van zeer nauwkeurige lithografiemachines. Raith concentreert zich op zijn kerncompetenties en dat is machines ontwikkelen die steeds beter wafers kunnen lithograferen. Alles eromheen besteedt het uit: wat een toeleverancier beter kan, wordt buiten de deur gelegd. Toeleveranciers hoeven niet te vrezen voor continue benchmarks, want Raith is een trouwe klant. Samen kijken ze naar hoe ze de beste kwaliteit, functionaliteit en levertijd kunnen realiseren. Raith communiceert open en pragmatisch met zijn toeleveranciers. Dat maakt de samenwerking gebroederlijk, waardoor de mensen aan beide kanten van het partnership makkelijk bij elkaar naar binnen lopen. Daarbij denkt Raith actief mee met uitdagingen bij zijn partners en deelt het zijn ervaringen zonder problemen.

Bestronics Veldhoven

Bestronics is een productie- en assemblagebedrijf dat zich richt op de industriële en elektronicamarkt. Het bedrijf innoveert, ontwikkelt en produceert samen met zijn partners. Die nauwe samenwerking op alle vlakken maakt het een unieke klant voor zijn toeleveranciers. Kennisuitwisseling is daarbij een van de speerpunten. Bestronics is kritisch, maar staat tegelijkertijd altijd open voor goede suggesties en inhoudelijke feedback.

Nearfield Instruments Rotterdam

Nearfield Instruments bouwt een supernauwkeurig metrologiesysteem voor de chipindustrie. Daarmee is het een van de rijzende sterren in de semicon, getuige ook de vele succesvolle investeringsrondes die het bedrijf heeft doorgemaakt. Als Nearfield bij een partner aanklopt met een probleem, staat het open voor eerlijke feedback. Want als de vooraf bedachte oplossing niet werkt, gaat het samen met zo’n partner om de tafel op tot een werkend alternatief te komen. In gezamenlijkheid dus waarbij de engineers bij een partner zich collega’s voelen van hun tegenhangers bij Nearfield. Nearfield communiceert open en eerlijk, en behandelt zijn partners als gelijkwaardig. Ook in de financiën is er altijd goede afstemming. Zelfs als het gaat om nieuwe contacten blijft de communicatie open en wordt er op elkaar vertrouwd.

Sparck Technologies Drachten

Sparck Technologies heeft een grote omslag gemaakt naar de ontwikkeling van intelligente verpakkingsmachines. Het voormalige Neopost had namelijk een uitdaging, want het ontwikkelde systemen gericht op reguliere post. Door de digitalisering dreigde die markt op te lossen. Het bedrijf verdiende weliswaar nog goed, maar investeerde op tijd in een nieuwe machine die poststukken perfect inpakt in een op maat gemaakte doos.

Als het gaat om specialistische kennis die in het bedrijf niet aanwezig is, aarzelt Sparck niet om zijn toeleveranciers in te schakelen en een probleem bij ze neer te leggen. Ook in de supplychain zoekt het de samenwerking zodat het tot een optimale afstemming komt. Daarbij deelt Sparck in alle openheid met zijn partners, is het transparant over zijn verwachtingen en geeft het duidelijke forecasts af.

Winnaar Best Parts & Process Supplier 2023/2024: 247TailorSteel Varsseveld

‘We hebben 247TailorSteel genomineerd, omdat het de afgelopen jaren tot in het extreme heeft meegedacht’, begint Jesper Ton, tactisch en strategisch inkoper bij Reesink, zijn pitch voor zijn partner uit Varsseveld. Hij geeft een voorbeeld: ‘Zaken als afbramen wilden we niet meer doen. 247TailorSteel zei toen: “Wij zijn jullie partner, dus als we jullie daarmee helpen, kopen we een afbraammachine.” Ook in de soepele logistiek verdient de nauwe samenwerking zich terug. Het hele bestelproces is een piece of cake. Waar we vroeger misschien een halve FTE der dag nodig hadden, is dat nu nog maar een kwartiertje.’

De processen bij 247TailorSteel zijn verregaand geautomatiseerd. Je zou kunnen denken dat daar wellicht ook een prijskaartje aanhangt. Reesink nam de proef op de som. Het constructie-, machinebouw- en engineeringbedrijf uit Hengelo (Gld) vroeg een aantal andere aanbieders wat de productie zou kosten. ‘Wat bleek, is dat 247TailorSteel vaak onder de gemiddelde marktprijzen zit’, vertelt Ton. ‘Dus we hebben de voordelen van het verbeterde proces zonder dat we daarvoor duurder uit zijn.’

En dat niet alleen voor standaard componenten. ‘We draaien niet echt massa, omdat onze producten door alle opties net weer ander snijwerk nodig hebben. Dus we hebben in verhouding redelijk wat enkelstuks, waarvoor we uiteraard niet steeds de hoofdprijs willen betalen’, zegt Ton. ‘Maar alles bij elkaar hebben we wel veel volume. Daarom hebben we met 247TailorSteel een kortingsstructuur afgesproken waarbij wordt gekeken naar het totale volume dat we afnemen.’

Menselijke maat

Nadat hij de award in ontvangst heeft genomen, zegt 247TailorSteel-ceo Carl Berlo trots: ‘Ik heb nog nooit meegemaakt dat een klant – waar je natuurlijk graag hard voor werkt – je nomineert voor zo’n onderscheiding. Het is ook vooral een heel mooie beloning om mee terug te nemen naar de operators die volcontinu voor Reesink en 45 duizend andere klanten produceren.’

Hoewel 247TailorSteel vooral bekendstaat om de vergaande automatisering in zijn bestelproces, via de Sophia-tool, zet het Achterhoekse bedrijf inmiddels een stap verder. Want automatisering is leuk, maar zeker voor grotere klanten en goede partners is ook de menselijke maat heel belangrijk, zegt Berlo. ‘Dat hebben we toegevoegd aan onze propositie. We overleggen met klanten over de details want soms willen ze het net even anders, in productie, in de afwerking of in logistiek.’

247TS doet ook veel aan data-analyse. ‘We hebben acht data scientists in dienst die op basis van AI-algoritmes kunnen voorspellen welke bestellingen er over een paar dagen gaan binnenkomen, zodat we het machinegebruik kunnen optimaliseren. Ik geloofde eerst niet dat het kon, maar ze halen een nauwkeurigheid van 97 procent’, aldus Berlo.

Runner-up Multifix Group Bergeijk

Multifix is een toeleverpartner voor metalen en kunststof onderdelen, verzorgt de assemblage van mechanische en mechatronische halffabricaten en eindproducten. Het kan integrale oplossingen aanleveren wat vanuit het oogpunt van de total cost of ownership zeer interessant is. Het past zijn aanbod aan op de klant en kan zo meegroeien, tot aan de levering van compleet afgeteste en goed gesourcete subassemblies. Juist in die kwaliteitscontrole zet Multifix een stapje extra want op dat terrein gooit het bedrijf hoge ogen door zijn interne proces waarbij het bijvoorbeeld producten uit China eerst zelf goed onder de loep neemt voordat het ze doorstuurt naar zijn klanten. Multifix kan ook de sourcing van partners overnemen.

De finalisten in de Best Parts & Process Supplier 2023/2024: Dumaco (Oss), itsme (Raamsdonksveer), Kangaroo (Hendrik-Ido-Ambacht)

Dumaco Oss

Dumaco (voorheen Heurkens & Van Veluw) is specialist in rvs plaat- en constructiewerk, gecombineerd met de levering van subassemblies. Voor wie een forecast afgeeft, zijn de producten op afroep beschikbaar. Dumaco schakelt snel, en fikst het rap als er een probleem is. Ook over de prijzen communiceert het open en eerlijk. Het denkt mee met zijn klanten over hoe ze de producten aangeleverd willen hebben. Zo heeft het een hangsysteem ontwikkeld waardoor de platen niet meer handmatig van een pallet hoeven te worden afgehaald, wat nogal een krasgevoelige operatie kan zijn. Mede daardoor haalt Dumaco een opvallend laag afkeurpercentage waarmee het zich onderscheidt ten opzichte van concurrenten in de markt.

itsme Raamsdonksveer

Itsme laat ondanks alle toeleverproblemen van de afgelopen jaren blijken het sourcen van een scala aan elektronische en elektromechanische componenten en modulen echt in de vingers te hebben. Het ontzorgt de klant door de interactie met fabrikanten voor hem over te nemen en houdt desgewenst voorraad aan.

De medewerkers weten wat er in de markt en bij de klant speelt, waardoor ze aan een half woord genoeg hebben. En als er een noodgeval is, bijvoorbeeld omdat een andere leverancier niet heeft doorgegeven dat een component obsolete is geraakt, kan itsme snel schakelen. En samen met zijn klant in no-time een alternatief vinden.

Itsme kan zijn bestelsysteem koppelen aan dat van een klant om het logistieke proces nog verder te optimaliseren. Mede daardoor haalt het een leverbetrouwbaarheid van 98 procent.

Kangaroo Hendrik-Ido-Ambacht

Kangaroo levert complete supplychainoplossingen waarbij het zijn klanten volledig ontzorgt. De voorraad bij klanten wordt automatisch bijgevuld via een 2-bin kanban-systeem waardoor er nooit wordt misgegrepen. Het systeem kan bovendien eenvoudig worden uitgebreid en opgeschaald. De ontzorging strekt zich uit naar de facturering die ook geheel automatisch plaatsvindt om het bestel- en leverproces nog eenvoudiger en efficiënter te laten verlopen. Kangaroo is niet eenkennig; ook onderdelen van derden die het niet in zijn eigen assortiment heeft, kunnen gewoon in het reguliere proces worden geïntegreerd. Daarbij kan het zelf prijsafspraken maken, maar ook bestellen onder de voorwaarden die zijn klanten met leveranciers hebben vastgelegd.

Winnaar Best Knowledge Supplier 2023/2024: ARA Industries Aalten

‘Het thema van vandaag is vertrouwen in de keten’, verwijst Martijn Gelinck, group senior purchaser van Sanovo, naar de talkshow die voorafging aan de uitreiking van de DISCA-awards. ‘In de Achterhoek hebben we daar een heel mooi woord voor; we noemen dat naoberschap. Oftewel: van elkaar op aan kunnen.’ En dat is de band die zijn bedrijf heeft met ARA Industries. ‘Vooroplopen in r&d is van essentieel belang in de eierverwerkende industrie waarin Sanovo opereert. Tot op de dag van vandaag is er een enorme synergie tussen de r&d-afdelingen van ARA en Sanovo, zowel op mechanisch, elektronisch als softwarevlak.’

Gezamenlijk ontwikkelden Sanovo en ARA een detectiesysteem voor scheuren in eierschillen. Sanovo-inkoper Henny Navis legde tijdens het juryoverleg voorafgaand aan de finale uit hoe belangrijk dat component is: ‘Het is een cruciaal onderdeel van de controle. Gebarsten eieren kunnen leiden tot besmettingen en gezondheidsrisico’s bij consumenten. Er gaat hier geen machine de deur uit zonder die module.’ Momenteel worden er zo’n tweeduizend detectors per jaar geproduceerd. ‘Voor in bestaande machines en in nieuwe types, telkens in een andere samenstelling’, aldus Navis. ‘En dat aantal neemt alleen maar toe.’

Nog closer geworden

De hechte samenwerking kwam goed tot uitdrukking tijdens de componentenschaarste van de afgelopen jaren. ‘Als er een probleem was, werd er snel geschakeld. Dan helpt het dat ARA bij ons om de hoek zit’, aldus Navis. ‘Dan is weliswaar geen vereiste, maar wel heel handig.’ Sowieso zijn de lijntjes kort. ‘We overleggen snel. Is er wellicht nog wat aan de levertijd te doen of moeten we echt op zoek naar een alternatief? Tijdens de schaarste was er zo’n component dat echt niet meer kon worden geleverd. In goed overleg met ARA zijn we toen soepel uitgeweken naar een andere partij.’ Ook als componenten of onderliggend materiaal end-of-life worden, is ARA proactief. ‘Ze zoeken een vervangend onderdeel, informeren iedereen en passen de stuklijsten aan. ARA denkt altijd in oplossingen terwijl het ook de prijs onder controle houdt. Ook qua traceerbaarheid scoort het goed, wat voor onze industrie erg nodig is.’

Het echte naoberschap blijkt als Gelinck terugkijkt op de schaarste. ‘We hebben in tijden van krapte van elkaars voorraden en supplychains gebruikgemaakt’, vertelt hij tijdens zijn pitch op het podium in Hoeve Mereveld. Collega Navis onderschreef dat tijdens het juryoverleg al: ‘Voor de leverbetrouwbaarheid hebben we een meerjarige overeenkomst gesloten. Daarbij hebben we voor de kritieke onderdelen een minimale en een maximale voorraad afgesproken, die we elke kwartaal evalueren.’

‘We waren al heel close, maar zijn nog closer geworden tijdens de coronaperiode’, zegt Frank te Hennepe, algemeen directeur van ARA. ‘We hebben als ARA geen eigen producten, maar de crackdetector voelt wel een beetje zo.’ Te Hennepe is vanzelfsprekend blij met de DISCA-award: ‘Ik ben supertrots dat we door onze buurman, onze naober, zijn genomineerd. Dat vind ik mooi.’ Gelinck besluit: ‘ARA heeft geen steentje bijgedragen, maar een rots.’

Runner-up: Vekon Besturingstechniek Made

Familiebedrijf Vekon is gespecialiseerd in het produceren en samenstellen van besturingskasten waarbij het voor veel klanten optreedt als voorkeursleverancier. De hoge reactiesnelheid van Vekon wordt daarbij enorm gewaardeerd. Vekon is open en loyaal, en het spreekt dezelfde taal als zijn partners waardoor de samenwerking prettig voelt. Het probeert continu te verbeteren, op eigen initiatief maar zeker ook als zijn klanten vragen om te investeren. Zo heeft het voor een klant de UL-certificering behaald, omdat dat nodig was voor een stap naar de VS. Vekon heeft hart voor maatschappelijk verantwoord ondernemen getuige de vele medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt die het in dienst heeft.

De overige finalisten in de Best Knowledge Supplier 2023/2024: AAE (Helmond), Sioux (Eindhoven), VHE (Eindhoven)

AAE Helmond

AAE helpt klanten om voorop te lopen in hun markten. Het kan fungeren als een meegroeiende single source voor starters waarbij het zijn kennis en ervaring deelt over bijvoorbeeld value engineering en maakbaarheid. Ook in r&d kan het een duit in het zakje doen.

AAE is eerlijk over wat het wel en niet in huis heeft. Als het voor een onderdeel van een project niet de juiste partij is, maakt het een pas op de plaats en zal het zijn klant doorverwijzen of helpen om de beste aanbieder te vinden. Het is proactief als het gaat over leveringen en componentenschaarste. En maakt transparante afspraken met zijn partners. Bovendien verzamelt en bewaart AAE heel veel data uit zijn systemen die het vervolgens open met zijn partners deelt.

Sioux Technologies Eindhoven

Sioux is in staat op basis van een functioneel ontwerp zeer complexe apparatuur volledig te engineeren, goed en zo goedkoop mogelijk maakbaar te maken, daarvoor te sourcen – ook als de supply onzeker is – en te assembleren. Van spec tot product dus. Het Eindhovense bedrijf is bereid daartoe risicodragend te investeren en toont dus lef als ze in het product geloven.

Wat Sioux bijzonder maakt, is dat ze overal experts voor hebben; van AI-gebaseerde beeldanalyse en applicatiesoftware, tot elektronica, robotica, optica en mechanica. Het is een one-stop-shop voor first-of-a-kind hightech producten. Ook het projectmanagement is goed voor elkaar. De medewerkers hebben een groot adaptief vermogen: ze zijn in staat snel op tussentijdse wijzigingen in te spelen. De communicatie met de klant is goed en proactief.

VHE Industrial Automation Eindhoven

VHE is co-development- en productiepartner voor machinebouwers. De samenwerking gaat op basis van vertrouwen, in goede én slechte tijden. Zo zijn er geregeld gesprekken over forecasts en geldt ‘samen uit, samen thuis’. Een partnership met VHE voelt als een goed huwelijk. Werken op nacalculatie is geen enkel probleem.

VHE heeft zijn normeringen goed op orde. Voor klanten die nog niet zo bekend zijn met bijvoorbeeld de UL-certificering voor de VS, is dat een uitkomst. Het zit kort op de bal en informeert zijn klanten als er wijzigingen zijn die voor hen van belang zijn. VHE levert netjes op tijd en mocht er onverhoopt een kink in de kabel komen, communiceert het goed dat het wat later worden. VHE is een partner om lief en leed mee te delen.