Sinds kort rijden er robots over de fabrieksvloer van De Cromvoirtse in Oisterwijk om tijdrovende logistieke handelingen te beperken. Het doel is niet alleen kostenbesparing, maar ook om medewerkers meer te laten focussen op het toevoegen van waarde aan het product.

‘Onze mensen doen minder fysiek en repeterend werk’

Een ronde door de fabriek van De Cromvoirtse toont aan hoe bedrijvig deze metaalbewerker met vestigingen in Oisterwijk en Nuth is op het gebied van automatisering. Bijna iedere productielijn is voorzien van de nieuwste technologie. Van de productiestraten met buis- en plaatlasersnijders tot de twee futuristisch ogende kantrobots. ‘Inmiddels is 80 tot 85 procent van onze processen volautomatisch. Dan heb ik het over onze productie, maar ook over de minder zichtbare processen. Denk aan ons magazijnbeheer of het systeem waarmee klanten in een handomdraai hun inkooporders kunnen plaatsen en csv-bestanden uploaden’, aldus Ronnie van den Hurk, directeur bij De Cromvoirtse.

Draagvlak voor innovatie

Van den Hurk en zijn compagnon Janwillem Verschuuren werken al sinds de jaren 90 bij De Cromvoirtse. In 2002 namen ze samen de onderneming over. Sindsdien zet het duo vol in op de verbetering van processen met werktuigbouwkundige en technologische oplossingen. Verschuuren: ‘We vullen elkaar mooi aan. Ik heb een financiële en ICT-achtergrond en Ronnie heeft een technische en commerciële achtergrond. We kijken vanuit verschillende hoeken naar verbeteringen.’

Belangrijke factor bij het optuigen van nieuwe initiatieven is om oog te hebben voor medewerkers. Verschuuren: ‘Om onze visie en strategie succesvol te maken, moeten we het management en onze medewerkers blijven aanhaken. Zij hebben de kennis over wat er op de werkvloer wel en niet werkt. Door ze vanaf de start te betrekken bij nieuwe initiatieven en te luisteren naar waar zij tegenaan lopen, creëren we oplossingen met draagvlak vanuit de hele organisatie.’

Naadloze inpassing

Een mooi voorbeeld daarvan zijn de automatisch geleide voertuigen (agv’s) die sinds kort door de fabriek rijden. Verschuuren: ‘Onze medewerkers waren veel tijd kwijt om halffabricaten tussen afdelingen te verplaatsen. Zonde, want die logistieke handelingen voegen geen waarde toe aan het product. Bovendien was het voor onze medewerkers saai werk. Daarom besloten we om het proces te automatiseren met agv’s.’

De robots zijn ontwikkeld door Kumatech en passen naadloos bij de logistieke karren die de robot vervoert en het opslagmagazijn van De Cromvoirtse. Ze opereren zelfstandig door halffabricaten op te halen bij de snijafdeling en af te leveren in het magazijn. Zodra medewerkers van de kantafdeling het product digitaal oproepen, brengt de robot het juiste product weer vanuit het magazijn naar de werkvloer.

Proberen en fouten maken

De implementatie van de rijdende robots lijkt op het eerste oog een voltreffer voor De Cromvoirtse. Toch is dat niet het hele verhaal. ‘We zijn vijf jaar geleden al begonnen met de eerste agv. Die robot bracht voordelen in efficiëntie, maar was niet zo robuust en had regelmatig last van storingen. Het ontwerp van de agv was ook niet ideaal, gezien de ruimte die het voertuig nodig had om te manoeuvreren. Die lessen hebben we meegenomen bij de implementatie van de tweede generatie agv’s. Dat is hoe we innovatie benaderen: proberen, fouten maken, samen evalueren en verbeteren’, zegt Van den Hurk.

Medewerkers hebben geen omkijken naar de karretjes en kunnen zich richten op productief werk. ‘Natuurlijk wil je de investering die je doet weer terugverdienen, maar daar draait het niet alleen om’, aldus Van den Hurk. ‘We kunnen met minder mensen meer werk doen. Niet alleen om kosten te besparen, maar ook om duurzaam om te gaan met ons personeel. Ze doen minder fysiek en repeterend werk. Goede mensen zijn tegenwoordig steeds lastiger te vinden in ons vakgebied. Daarom willen we onze medewerkers vooral leuk, vakmatig en betekenisvol werk bieden.’

Robots de hoogte in en naar buiten

Voor De Cromvoirtse zijn de agv’s een volgende stap in de goede richting. Verschuuren: ‘Ik denk dat onze robots in de toekomst op meer plekken binnen het bedrijf te vinden zijn. Misschien gaan we ook wel de hoogte in of zetten we ze op het buitenterrein in. De technologie is in vijf jaar tijd echt enorm vooruitgegaan en biedt veel meer kansen. Zolang mens en machine in harmonie met elkaar samenwerken, kunnen we hele mooie dingen doen.’