Metaalbedrijven besteden steeds vaker ook de nabewerking van plaatdelen uit. Niet alleen om processen efficiënter in te richten, maar ook omdat schaars personeel vooral moet worden ingezet waar het de meeste waarde toevoegt. De Cromvoirtse speelt daarop in door zijn dienstverlening uit te breiden en tegelijkertijd verder te investeren in automatisering, digitalisering en nieuwe machines.

‘Waar plaatwerk vroeger vaak als gesneden of gezette plaat werd geleverd, willen klanten tegenwoordig steeds vaker een product dat direct de assemblage in kan’, vertelt Bart van Gisbergen, hoofd verkoop bij De Cromvoirtse.

Die ontwikkeling ziet het bedrijf al jaren. Waar aanvankelijk vooral vlak plaatwerk de deur uitging, kwamen daar achtereenvolgens kanten en ontbramen bij. Inmiddels biedt De Cromvoirtse ook bewerkingen als tappen, soevereinen, het aanbrengen van inpersdelen en lasmoeren, stiftlassen en vloeiboren.

Klantvraag bepaalt uitbreiding

De uitbreiding van het dienstenpakket gebeurt stapsgewijs en veelal op basis van concrete klantvragen. Wanneer blijkt dat meerdere klanten behoefte hebben aan dezelfde bewerking, onderzoekt De Cromvoirtse of deze structureel in het productieproces kan worden opgenomen.

Volgens Van Gisbergen past dat bij een bredere ontwikkeling in de maakindustrie. Bedrijven concentreren zich sterker op processen waarmee zij zelf onderscheidend vermogen creëren. ‘Werkzaamheden die voor hen geen onderscheidend vermogen opleveren, besteden zij liever uit.’

Ook de krappe arbeidsmarkt versnelt die ontwikkeling. Bedrijven willen hun medewerkers inzetten op activiteiten waar hun kennis en vakmanschap de meeste waarde toevoegen. Specialistische nabewerkingen komen daardoor vaker terecht bij leveranciers die deze op grotere schaal en efficiënt kunnen uitvoeren.

Investeren in capaciteit én automatisering

Om die ontwikkeling te ondersteunen, investeert De Cromvoirtse in zijn productiecapaciteit. Recent werden onder meer een grotere ontbraammachine, een nieuwe lasersnijmachine en twee nieuwe kantbanken aangeschaft. Met de nieuwe kantcapaciteit kan het bedrijf nu staal tot 20 millimeter dik verwerken; voorheen lag de grens op 10 millimeter.

Meer bewerkingen aanbieden betekent echter ook dat de achterliggende organisatie complexer wordt. Het digitale bestelproces speelt daarom een belangrijke rol. Nieuwe bewerkingen moeten via het webportaal automatisch kunnen worden gecalculeerd en verwerkt. Ook routing, doorlooptijden, werkplekinrichting en automatisering moeten daarop aansluiten.

Van Gisbergen ziet verdere automatisering en digitalisering als noodzakelijk om te kunnen blijven groeien. ‘Goede mensen zijn steeds moeilijker te vinden. Daarom moeten we slimmer automatiseren en digitaliseren. Zo kunnen we met dezelfde bezetting meer werk verzetten én klanten een steeds completer product leveren.’

Daarmee verschuift ook de rol van De Cromvoirtse in de keten: van leverancier van plaatwerk naar een partij die klanten een groter deel van het productieproces uit handen neemt.