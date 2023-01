De Bruin Techniek Groep B.V. neemt Mulders B.V. over en voegt Mulders samen met aandrijftechniek Limburg BV.

“Petra Mulders draag de activiteiten van Mulders B.V., leverancier van aandrijftechnische producten, per 01-012023 over aan De Bruin Techniek Groep uit Tilburg. Ik ben er van overtuigd dat met deze stap het gedachtengoed van Mulders B.V., in de geest van mijn echtgenoot, onder de nieuwe vlag en met de vertrouwde contactpersonen Pim Belemans en Alexander Jentjens verder kan worden uitgebouwd.

Bart de Bruin: “De Bruin Techniek Groep B.V. is een familiebedrijf met een hecht collectief van bijna 80 medewerkers. De kernwaarden van Mulders B.V. sluiten perfect aan op die van ons. Met onze marktformules Aandrijftechniek Limburg (3 steunpunten), De Bruin Techniek (15 steunpunten) en ons onlinekanaal www.MROshop.com faciliteren wij de levering van werktuigbouwkundige kwaliteitsproducten en klantspecifieke diensten. Binnen onze groep neemt aandrijftechniek een prominente plek in. Begin januari verplaatsen wij de activiteiten van Mulders B.V. van Beesel naar een nieuwe locatie in Roermond. Vanuit hier gaan wij ons inspannen, eventueel met ondersteuning van de overige vestigingen van Aandrijftechniek Limburg in Geleen, Sittard en Weert, om het opgebouwde vertrouwen ook in de toekomst waar te blijven maken.”