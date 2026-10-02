Maakbedrijven kennen de druk: klanten vragen sneller maatwerk, doorlooptijden staan onder druk, en de concurrentie staat niet stil. Maar de oplossing zit zelden in meer machines of grotere productielijnen.

Lange tijd werd de waarde van een onderneming afgemeten aan wat er op de werkvloer stond: machines, productielijnen en voorraden. Dat perspectief verschuift. Concurrentiekracht in de maakindustrie draait steeds minder om productievolume en steeds meer om hoe producten worden ontworpen, geconfigureerd en geleverd.

De vraag is niet langer wát u bezit, maar hoe uw organisatie is ingericht om te werken.

Neem de verschuiving van Engineer-to-Order naar Configure-to-Order. Waar elk product vroeger opnieuw werd ontworpen voor iedere klant, kiezen steeds meer fabrikanten voor een combinatie van standaardisatie en maatwerk. Doorlooptijden worden korter, kwaliteit neemt toe, en organisaties kunnen sneller reageren op klantvragen zonder in te leveren op flexibiliteit.

Dat vraagt om andere middelen dan vroeger.



Niet meer machines, maar geïntegreerde data met context. Niet losse systemen, maar een digitale verbinding die engineering, productie en supply chain met elkaar in lijn brengt. En vakmensen die technologie en kunde gebruiken om betere beslissingen te nemen. Vakmanschap, in de breedste zin van het woord.

For the love of craft.

Vakmanschap noemen wij bij Emixa craft en gaat verder dan technische kennis. Het is de nieuwsgierigheid om te blijven leren. De discipline om processen continu te verbeteren. De bereidheid om bestaande werkwijzen opnieuw te ontwerpen. En de voldoening van werk dat écht klopt, waarbij technologie mensen helpt hun vak beter uit te oefenen.

Die overtuiging brengen we mee naar elk project. Bij AESSEAL, Sunseeker, NTS Group en Saint-Gobain hebben we engineering- en productieprocessen gedigitaliseerd. Het resultaat: kortere doorlooptijden, meer flexibiliteit en betere samenwerking. Niet door méér te investeren in fysieke middelen, maar door slimmer gebruik te maken van wat er al was.

Ontdek waar uw volgende stap ligt

Wilt u weten waar uw organisatie de meeste waarde kan creëren? Met de Manufacturing Acceleration Scan (MAS) brengen de experts van Emixa uw digitale volwassenheid in kaart. U krijgt concrete inzichten in de kansen voor engineering, productie, supply chain en digitale samenwerking, met praktische aanbevelingen en een heldere roadmap om gericht te verbeteren.

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