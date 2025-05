Innovatie in de maakindustrie kent vele gezichten. Waar de afgelopen jaren vooral werd ingezet op digitalisering, verschuift de focus nu naar verduurzaming van bestaande technologie. Ook Lenze gaat daarin mee, bijvoorbeeld met innovaties rond de Motor Driven Roller (MDR) en de IE5-/IE7-motoren.

Lenze verlegt innovatieslagkracht naar meer duurzaamheid

De industriële sector staat voor grote uitdagingen op het gebied van verduurzaming. Energieverdragen dwingen bedrijven tot actie en kostenbesparingen zijn altijd welkom. Ook staan de marges in Europa onder druk, ziet Marc Vissers, marketing & communicatiemanager EMEA West bij Lenze. Daarmee worden bedrijven tot snelle acties gedwongen in het verlagen van de kosten van de lifecycle van applicaties en machines.

Voor Lenze reden om flink te investeren in r&d, zodat de industrie wordt geholpen met direct inzetbare oplossingen. ‘In applicaties en machines wordt veel energie verbruikt. Het is sneller en gemakkelijker om hierin de juiste stappen te zetten.’

OT en IT komen samen

Een al langer lopende trend is dat IT en OT naar elkaar toe bewegen. Dit zorgt ervoor dat het analytisch vermogen van een systeem naar een hoger niveau wordt getild, zodat er meer gericht informatie verzameld kan worden. Door veel data op te halen, kan bijvoorbeeld voorspeld worden wanneer onderhoud moet plaatsvinden.

Maar wat innovatie betreft dreigt de OT achter te gaan lopen op de IT. Door eerst de automatisering naar een hoger plan te tillen en pas daarna weer te innoveren op IT-gebied, moet de hele sector mee kunnen komen in de ontwikkelingen. Dat is belangrijk, want 80 procent van de machinebouwers in de Benelux valt in het mkb-segment. Deze bedrijven hebben aanmerkelijk minder innovatiekracht dan de grote spelers met meer dan duizend werknemers. Door innovaties eerst toe te passen in de hardware en waar mogelijk te standaardiseren, kunnen ook kleinere bedrijven de overstap maken.

Daarom kijkt Lenze eveneens naar bestaande installaties. Juist in de refurbishmentmarkt liggen volgens Vissers de komende vijf tot tien jaar grote kansen. ‘Een ontzettend grote installed base draait nog op verouderde technologie. Door kritisch naar bestaande applicaties te kijken met nieuwe beschikbare technologieën, kunnen bedrijven relatief eenvoudig verduurzamen. Dat maakt het ook voor bedrijven met een beperkt investeringsbudget mogelijk om verduurzamingsstappen te zetten.’

Deze aanpak komt voort uit een combinatie van r&d, ervaringen uit de markt en de veranderende vraag naar energiezuinige alternatieven. Lenze ontwikkelt oplossingen die aansluiten bij de uitdagingen waar de industrie voor staat.

Innoveren voor intern transport

Bij de eerste innovatieslag richtte Lenze zich op de interne transportsector, wat volgens het bedrijf de grootste industrie is. ‘Spullen moeten nu eenmaal van A naar B’, verklaart Vissers. De eerste innovatiestap werd gezet bij motoren. ‘Vaak het hart van de applicatie en voor iedere industrie belangrijk. Maar de ene conveyor is de andere niet. Daarin proberen we veel te standaardiseren, want daar kun je als producent onderscheidend vermogen creëren.’

Uit deze innovatieslag ontstonden de IE5-/IE7-motoren, die voldoen aan de efficiëntieklassen IE5 en IE7. Volgens Lenze betekent dit dat ze energieverliezen met ruim 60 procent verminderen en zijn uitgerust met regeneratieve remsystemen die energie terugvoeren naar andere componenten of het net. Op die manier wordt tijdens de bedrijfsactiviteiten direct bespaard en wordt op lange termijn de CO 2 -voetafdruk geoptimaliseerd.

Verder zijn de motoren voorzien van de nieuwe generatie frequentieomvormers, de i550 en i650, die voor een eenvoudige en efficiënte bediening zonder sensoren zorgen. Op die manier worden de complexiteit en het onderhoud verminderd. De motoren hebben tot slot het vermogen om van stilstand naar volle belasting te accelereren met een overbelastingskoppel van 300 procent.

Passende businesscase

Een andere oplossing die uit Lenze’s r&d is gekomen, is de recentelijk op de markt gebrachte Motor Driven Roller. Deze borstelloze permanente magneetmotor verbruikt 30 procent minder energie dan conventionele MDR’s, gebruikt de helft minder zeldzame aardmetalen en biedt meer vermogen dan andere MDR’s: 115 watt in plaats van de gebruikelijke 50 watt.

Genoemde innovaties maken het voor bedrijven aantrekkelijk om te investeren in nieuwe technologie. De combinatie van energiebesparing, eenvoudige integratie en minder onderhoud resulteert in een businesscase die past bij de huidige marktvraag. Het loont dus om naast digitalisering ook de hardware aan te pakken.