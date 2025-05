De afzetprijzen in de Nederlandse industrie zijn in april 2025 gemiddeld met 1,0 procent gedaald ten opzichte van april 2024, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee keert de prijsdruk terug, na een lichte stijging in maart (+0,4 procent). De sterk dalende olieprijs vormt een belangrijke verklarende factor achter deze ontwikkeling.

Olieprijs als aanjager van daling

De prijs van een vat North Sea Brent olie kwam in april uit op gemiddeld 59 euro – een daling van bijna 29 procent ten opzichte van een jaar eerder. In maart was dit nog 66 euro, wat toen neerkwam op een jaar-op-jaar-daling van ruim 15 procent. Deze prijsontwikkeling werkt direct door in sectoren zoals de aardolie- en chemische industrie.

Aardolie-industrie : afzetprijzen daalden in april met 21,0 procent (ten opzichte van april 2024).

: afzetprijzen daalden in april met (ten opzichte van april 2024). Chemische industrie: afzetprijzen 3,8 procent lager dan een jaar eerder.

Ook andere industrietakken voelen de effecten van de internationale grondstofdynamiek. Vooral bedrijven die sterk afhankelijk zijn van energie- en materiaalprijzen zien hun margeontwikkeling onder druk komen te staan.

Binnenlandse én buitenlandse markt daalt

Ten opzichte van maart daalden de industriële afzetprijzen met 0,7 procent. Zowel op de binnenlandse (-0,6%) als buitenlandse markt (-0,8%) werd een daling gemeten.

Implicaties voor de industrie

Voor maakbedrijven die opereren in een omgeving van stijgende loonkosten en toenemende investeringsdruk (bijv. in AI, digitalisering en energie-efficiëntie) betekent dit dat de balans tussen prijszettingskracht en kostenbeheersing opnieuw aandacht vraagt. Tegelijkertijd bieden lagere energiegerelateerde inputkosten in sommige sectoren juist kansen om concurrentiepositie op te bouwen of productie te reshoren.

Link Magazine volgt deze trends nauwgezet. Heeft jouw bedrijf te maken met veranderende prijsmarges of ketenprijzen? Laat het ons weten – redactie@linkmagazine.nl