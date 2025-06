Universiteiten hebben drie doelen: onderzoek, onderwijs en valorisatie. Het gaat Davide Iannuzzi aan het hart dat dat laatste vaak nog een ondergeschoven kindje is. Als chief impact officer aan de Vrije Universiteit Amsterdam probeert hij studenten en onderzoekers duidelijk te maken dat ze een verantwoordelijkheid hebben om verder te kijken dan een wetenschappelijke publicatie, en dat een goed idee nog lang geen product is.

De valley of death is de beruchte fase in een innovatietraject waarin menig goed idee is gesneuveld. Want de stap van een leuk onderzoeksresultaat of interessant prototype naar een commercieel succesvol product is een reis langs diepe afgronden en over hoge pieken. Davide Iannuzzi, hoogleraar experimentele fysica en chief impact officer aan de VU, vindt dat de nadruk iets te veel ligt op hoe starters zich door de valley of death moeten worstelen. Voor de geboren Italiaan ligt de basis voor een geslaagde marktintroductie namelijk in de fase ervoor.

‘Er loopt een pad van de ivoren toren – de academische wereld – naar de rand van de valley of death’, verklaart hij beeldend. ‘Dat pad is nog niet zo verraderlijk maar je kunt er wel de weg kwijtraken. Universiteiten hebben de taak om hun ondernemende studenten en onderzoekers te leren hoe ze op koers blijven en om ze goed bepakt en bezakt tot aan de valley of death te brengen.’

Iannuzzi ondervond aan den lijve hoe uitdagend het kan zijn om een start-up te laten slagen. In 2011 richtte hij samen met Hans Brouwer Optics11 op, een spin-off van de VU op basis van een veelbelovende optische fibertechnologie, die inmiddels ruim 120 medewerkers heeft. ‘Het was een geweldig mooi proces’, aldus Iannuzzi, die zo enthousiast werd over valorisatie dat hij een MBA haalde en zijn ervaringen met andere starters ging delen via zijn adviesbureau Sixpointsix (vernoemd naar de fysisch belangrijke constante van Planck).

Geen voorselectie

Ook binnen de universiteit richt Iannuzzi zich sinds de start van Optics11 steeds meer op valorisatie. In 2016 stond hij aan de wieg van het Demonstrator Lab. ‘Een incubator, ja, maar toch een beetje anders dan op andere universiteiten’, benadrukt hij. ‘Er is namelijk geen selectie aan de poort: iedereen mag meedoen. We richten ons op de heel vroege fase, ver voordat een student of onderzoeker zich gaat registreren bij de Kamer van Koophandel. We begeleiden ze van een eerste idee tot aan het product of de eerste contacten met potentiële klanten.’

‘Een universiteit heeft een mandaat om kennis naar buiten te brengen’

In de vier jaar dat Iannuzzi er directeur was, begeleidde hij zo’n honderd pre-ondernemers, en ontstonden 24 bedrijfjes. ‘Geen slechte conversie’, vindt Iannuzzi ook zelf, maar hij voegt eraan toe: ‘Een aantal heeft het uiteindelijk niet gehaald; dat is onderdeel van het spel.’ Enkele zijn wel succesvol, zoals Madglove (handschoen die grijpkracht teruggeeft aan mensen met spastische handen), Liion Power (usb-apparaatje dat de levensduur van oplaadbare batterijen verlengt) en Beyond Weather (AI-modellen voor nauwkeurige weervoorspellingen verder dan twee weken vooruit).

Ondernemerschap ervaren

Het Demonstrator Lab biedt deelnemers een fysieke ruimte om te spelen met hun vinding. ‘We willen de drempel verlagen en ondernemerschap leuk maken, door het ze te laten ervaren.’ Want onderzoekers moeten niet stoppen als ze hun paper hebben gepubliceerd, vindt Iannuzzi. ‘Een universiteit is er natuurlijk om kennis te verwerven, maar er ligt net zo goed een mandaat om die kennis vervolgens naar buiten te brengen. En dat kan heel effectief via start-ups en spin-outs.’ De universiteit heeft in zijn ogen een bevoorrechte positie in de zin dat zij redelijk eenvoudig toegang heeft tot nieuwe kennis. ‘Ik vind het daarom onze plicht om daarmee impact te maken in de samenleving. Aan het eind van elk project moeten onderzoekers zichzelf altijd de vraag stellen wat er nog meer kan met de kennis dan het louter opschrijven in een artikel.’

Iannuzzi snapt dat niet elke academicus zit te wachten op een eigen bv’tje. ‘Sommigen zijn er zelfs allergisch voor, vaak de oudere garde die is opgegroeid met een andere filosofie. Maar je kunt ook naar collega’s kijken of professionals van buiten de universiteit betrekken. Zeker bij jongeren zie ik die houding stilaan veranderen omdat zij impact willen maken. We gaan de goede kant op, al heeft het tijd nodig.’

Scherp zijn

Kan Iannuzzi als ervaringsdeskundige vooraf inschatten welk idee succesvol gaat zijn? ‘Als ik dat kon, zou ik miljonair zijn’, glimlacht hij. ‘Ik ken voorbeelden van veelbelovende ideeën die strandden, en van ideeën die een doodlopende weg leken maar toch succesvol werden. Dat is het mooie van het Demonstrator Lab; het gaat om de fase waar het simpelweg te vroeg is om te zeggen wie het gaat redden.’

Bovendien vindt Iannuzzi het eigenlijk de verkeerde vraag. ‘Het gaat lang niet alleen om het idee. Net zo belangrijk zijn het innovatieproces, het team, de timing, de juiste contacten. Het is soms bijna magisch hoe de puzzelstukjes precies op hun plek vallen. En er komt zeker ook een dosis geluk bij kijken. Als starter moet je wel zo scherp zijn dat je ook op zo’n kans inspringt. Daarna is het een natuurlijke selectie, the survival of the fittest.’

Meer dan techniek

Het t-woord is gevallen. ‘Het team maakt het verschil’, onderstreept Iannuzzi nogmaals. ‘Dat wil niet zeggen dat iedereen ook een geboren ondernemer moet zijn, maar ze moeten wel coachbaar zijn en kunnen accepteren dat hun team misschien nog niet compleet is, of er kennis ontbreekt.’ Soms starten teams aan een traject binnen het Demonstrator Lab omdat het vrienden zijn of omdat ze toevallig hetzelfde vak hebben gevolgd. ‘Niet per se de ideale mix waardoor het kan klappen als het spannend wordt.’

Om teams aan te vullen of te completeren, werkt de VU-incubator samen met andere kennisinstellingen in Amsterdam, en staat verdere uitbreiding naar onder meer lokale ROC’s op het verlanglijstje. ‘Daar zijn ze doorgaans veel beter in het bouwen van prototypes’, weet Iannuzzi, die meteen een veelgemaakt misverstand wil tackelen: ‘Bètawetenschappers denken vaak dat het alleen om het technische idee gaat. Maar als je iets naar de markt wilt brengen, komen ook ethische, juridische en managementvraagstukken om de hoek kijken. Het mooie is dat we op de VU topexperts uit al die werelden hebben. Dus ik stimuleer starters om contact te maken met andere faculteiten en samen na te denken over bijvoorbeeld nieuwe businessmodellen, branding of zelfs religieuze kwesties. Dat kan echt het verschil maken tussen falen en slagen.’

Universiteit voor mkb’ers

VU-hoogleraar Davide Iannuzzi stelt dat kleine en middelgrote bedrijven vaker moeten gebruikmaken van de aanwezige kennis op universiteiten. ‘In de praktijk blijkt dat niet altijd eenvoudig’, geeft hij toe. ‘Voor een belangrijk deel komt dat doordat het mkb’ers aan capaciteit ontbreekt, en omdat ze vooral bezig zijn met de kortere termijn. Het misverstand is dat universiteiten zich alleen richten op langetermijninnovatie; dat klopt niet. Aan de andere kant is het ook aan universiteiten om zichtbaarder te worden. Het is een balans tussen technology push en market pull.’