Een nieuwe werfhal biedt de gespecialiseerde bouwer en ombouwwerf van vissersvaartuigen de kans om de activiteiten uit te breiden en hoogwaardige refits uit te voeren in optimale omstandigheden. Op de hal de nieuwe Damen Maaskant logo wordt weergegeven in gigantische letters.

“In deze verontrustende tijden voor de Noordzeevisserij hoop ik dat deze nieuwe hal Damen Maaskant in staat zal stellen om de uitstekende dienstverlening aan hun klanten te verbeteren en dat het de weg kan openen voor het aantrekken van nieuwe klanten in andere maritieme markten”, zei Damen Shipyards Group-voorzitter Kommer Damen in zijn feestelijke toespraak bij de opening van de hal op vrijdag 3 september. Samen met Rietje Maaskant opende hij de nieuwe werfhal officieel. De integratie van de twee bedrijven, beide met een lange geschiedenis en traditie, wordt benadrukt in de nieuwe bedrijfsnaam.

De hal op de werf in Stellendam, een havenstad aan de rivierdelta langs de zuidelijke Noordzeekust van Nederland, is 70 meter lang en 20 meter breed, waardoor schepen tot 18 meter hoog kunnen worden binnengerold. Een bovenloopkraan kan apparatuur van het schip halen of nieuwe items op zijn plaats zetten voor installatie. Stofafzuiging zorgt voor schone lucht voor werknemers en goede omstandigheden voor verfklussen. Wandpanelen hebben voor dit soort gebouwen de hoogst mogelijke isolatiegraad, waardoor de hal energiezuinig is. Dit wordt verder verbeterd door het gebruik van infraroodverwarming.

Damen Shipyards Group nam maaskant Shipyards Stellendam in 1984 over. De werf had al een sterke reputatie opgebouwd als kwaliteitsbouwer van vissersschepen. De bedrijfsnaam, afkomstig van de scheepsbouwer die de werf in 1948 oprichtte, werd nog gebruikt, terwijl de werf al in Damen-eigendom was. Deel uitmaken van de Damen Shipyards Group biedt veel voordelen. De groep ontwerpt en bouwt schepen in een breed scala van maritieme markten, met behulp van gestandaardiseerd ontwerp en modulaire componenten. Nieuwe technologieën zoals elektrische of hybride voortstuwing, alternatieve brandstoffen, energiebesparende energie-indeling aan boord en emissiegasnabehandeling zijn ontwikkeld, zodat Damen Maaskant zich als onderdeel van de groep kan aanmelden. De nieuwe technologie is nodig om de vloot van Noordzeevissers door de noodzakelijke overgang naar emissievrije visserijactiviteiten te loodsen. De gecombineerde bedrijfsnaam Damen Maaskant drukt deze mogelijkheid van wederzijds voordeel uit van de ontwikkelde technologieën.