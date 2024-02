De Nevi Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie is in januari flink verbeterd, van 44,8 in december naar 48,9, de hoogste score in een jaar tijd. De score is nog wel iets lager dan 50, en duidt dus op een geringe afname van de bedrijvigheid.

Zowel de nieuwe orders als de productie en de werkgelegenheid nemen slechts in geringe mate verder af. Inkoopmanagers zijn optimistisch gestemd over 2024. De deelindicator voor de productievooruitzichten in de komende twaalf maanden steeg van 59,7 naar 65,7, wat duidt op optimisme.

Een verklaring voor het optimisme is de snelle daling van de rente op de kapitaalmarkt in de laatste maanden. Waar de effectieve rente op Nederlandse tienjarige obligaties begin november nog ruim 3 procent bedroeg, was deze in januari gedaald naar zo’n 2,5 procent. De lagere rente maakt investeringen betaalbaarder, en kan zo de vraag naar bijvoorbeeld machines stimuleren.