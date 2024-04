Daihen Corporation, een in Japan gevestigde beursgenoteerde onderneming met meer dan 3,800 werknemers en een jaarlijkse omzet van ongeveer € 1,2 miljard wereldwijd actief als producent en leverancier van industriële robot – las – en plasma systemen en diverse energy-management oplossingen, heeft de overname aangekondigd van het in Zwaag gevestigde Rolan Robotics. Rolan Robotics is gespecialiseerd in las- en producthandling systemen door middel van roboticatoepassingen. Het bedrijf levert turn-key toepassingen aan de metaalverwerkende industrie en diverse ondernemingen in logistiek, agri en food, en diverse overige industrieën. Transition Corporate Finance (TCF) heeft Verkoper als M&A adviseur begeleid in de totstandkoming van deze transactie en Corporate Wise trad op als juridisch adviseur aan de verkoopzijde.

Daihen en Rolan Robotics hadden reeds een langjarige klant-leveranciers relatie, (i) Daihen is Rolan Robotics’ belangrijkste leverancier op het gebied van industriële robot – en lassystemen onder haar merknaam OTC en (ii) Rolan Robotics is distributeur van lassystemen voor Daihen in de Benelux. Met de overname versterkt Daihen haar positie in de robotics – en lasmarkt en zet zij een verdere stap in het bereiken van de (MKB) eindklant in de Benelux, Noord-Frankrijk en Duitsland. Voor Rolan Robotics betekent de overname een verdere borging van de kwaliteit van de techniek van Daihen en een kans om een groter geografisch gebied aan te boren, in de snel ontwikkelende robotica markt. Daihen heeft een actieve overname strategie in Europa, naast Rolan Robotics werd vorig jaar ook het Duitse Lorch overgenomen (augustus 2023). “Door de overname van Rolan Robotics zal de Europese expansie worden versneld en zal de doelstelling om in Europa een omzet van meer dan ¥ 20 miljard (€ 120 miljoen) te realiseren eerder worden bereikt dan oorspronkelijk gepland, 2025 in

plaats van 2026”, aldus Daihen.

De voortdurende “push towards automation” is één van de belangrijkste aanjagers voor overnames in robotica sector. De groei van de robotica markt wordt onder meer aangedreven door een constante toename van de efficiëntiebehoefte en het tekort aan gekwalificeerd personeel. Daarnaast stelt een verhoogde schaalbaarheid en het aanboren van nieuwe (geografische) markten partijen in staat kostenvoordelen te behalen. Daan Zandbergen, Partner bij TCF, ziet de effecten hiervan terug in overnameprocessen in deze markt: “De gunstige lange termijn ontwikkelingen en groeiverwachtingen in de robotica sector zijn niet onopgemerkt gebleven door zowel financiële investeerders als strategische kopers, resulterende in een sterke appetite voor assets in dit segment en waarderingen die de algemene groeiverwachtingen van de sector inprijzen”.

Dirk Jan Renee, partner bij OxGreenfield: “Wij zijn er trots op dat we Rolan Robotics een stap verder hebben kunnen brengen gedurende onze investeringsperiode en zijn ervan overtuigd dat Daihen de perfecte partij is om Rolan Robotics een goede toekomst te bieden. We wensen alle mensen bij Rolan Robotics veel succes met deze nieuwe aandeelhouder. Verder danken we Daan Zandbergen en Axel Fuhri Snethlage van TCF en Valerie Staal van Corporate Wise, voor de goede advisering in deze transactie”.