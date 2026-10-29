De Nederlandse maakindustrie digitaliseert in hoog tempo, maar de cyberweerbaarheid houdt daarmee niet overal gelijke tred. Onderzoek van IT-dienstverlener Cegeka onder 245 Nederlandse maakbedrijven laat zien dat bijna een derde onvoldoende voorbereid is op de eisen van de NIS2-richtlijn, die op 15 augustus van kracht is geworden. Cegeka is een grote speler in Europa. De organisatie wil bedrijven niet alleen bewust maken van die kwetsbaarheid, maar biedt ook technologie en diensten om risico’s inzichtelijk te maken en de digitale weerbaarheid structureel te verbeteren.

Koplopers cybersecurity

De verschillen tussen maakbedrijven zijn groot. Koplopers beschouwen cybersecurity als een strategisch bedrijfsrisico en investeren structureel in monitoring, herstelvermogen en het oefenen met cyberincidenten. Achterblijvers reageren vaker ad hoc. Dat wordt riskanter doordat productieomgevingen steeds sterker verbonden raken met IT, robots, slimme systemen en AI. Een cyberincident kan daardoor rechtstreeks gevolgen hebben voor de productie en verderop in de keten.

Volgens Jac-Rice van Brunschot van Cegeka ontbreekt het bedrijven niet zozeer aan bewustzijn. ‘Ze zien wat er gebeurt, maar de stap van bewustzijn naar actie wordt nog te vaak uitgesteld.’ Cegeka kan bedrijven daarbij helpen. De IT-dienstverlener biedt een breed spectrum aan oplossingen, variërend van specifieke securitymaatregelen en vraagstukken rond digitale soevereiniteit tot datacenterdiensten en volledige Security Operations Center-diensten (SOC). Daarmee kunnen organisaties hun digitale omgeving continu laten bewaken.

Een belangrijk vertrekpunt is inzicht in de bestaande kwetsbaarheden. Cegeka gebruikt daarvoor onder meer technologie van RiskRecon, onderdeel van Mastercard. Daarmee kan het externe aanvalsoppervlak van een onderneming in kaart worden gebracht. Zo wordt onder meer gekeken naar softwarepatching, netwerk- en e-mailbeveiliging en kwetsbaarheden in systemen die vanaf internet bereikbaar zijn. Cegeka kan zo relatief snel een beeld vormen van mogelijke risico’s en dat gebruiken als basis voor het gesprek over verbetermaatregelen.

De NIS2-richtlijn maakt bovendien duidelijk dat cyberweerbaarheid niet bij de eigen fabriekspoort stopt. Maakbedrijven zijn sterk afhankelijk van leveranciers en afnemers. Een kwetsbaarheid bij een ketenpartner kan uiteindelijk ook de eigen productie raken.

Van Brunschot plaatst dat in een bredere ontwikkeling. Na corona, geopolitieke spanningen en verstoringen van internationale toeleverketens moeten bedrijven volgens hem leren opereren in een tijdperk van ‘structurele disruptie’. ‘Je moet kunnen overleven in een permanent verstoorde situatie. En daar sta je niet alleen in, daar sta je met je keten.’

De opgave waar veel bedrijven voor staan, gaat dus verder dan voldoen aan de NIS2-richtlijn. Volgens Van Brunschot vraagt dat om een integrale benadering waarin cyberweerbaarheid, digitale soevereiniteit en bedrijfscontinuïteit met elkaar verbonden zijn. ‘Daarbij draait het niet alleen om compliance, maar vooral om het draaiend houden van productieprocessen en ketens wanneer verstoringen optreden.’