Sinds de oprichting in 2000 groeide 2Connect uit van een leverancier en ontwikkelaar van speciaalkabels tot een wereldwijd actieve producent van interconnectieoplossingen. De groep heeft vestigingen in Nederland, Roemenië, Duitsland, Hong Kong en de VS. De groei van het bedrijf in interconnectieoplossingen, met inmiddels ongeveer 800 medewerkers, is deels autonoom tot stand gekomen, maar ook door een aantal strategische overnames. Daardoor is een mooie mix van culturen ontstaan. Voor de organisatie was duidelijk dat er één lijn moest worden aangebracht. Daarbij zette 2Connect in op verdere professionalisering, zonder de kenmerken van een familiaire sfeer binnen het bedrijf te verliezen.

‘Workshops zijn geweldig, maar het gaat erom dat je de cultuur beleeft op de werkvloer’

‘Groeien is leuk, maar je moet wel de bedrijfscultuur in de gaten houden’, zegt 2Connect-cco Pieter van Kalmthout. ‘Je kunt wel gewoon doorgaan, maar culture eats strategy for breakfast. Je moet niet onderschatten hoe belangrijk een cultuur is voor de motivatie van mensen. Het gaat erom waar je vandaan komt en waar je heen wilt.’ Mike van der Werff, general manager Nederland, vult aan: ‘Elk bedrijf heeft zijn eigen kernwaarden, maar die kun je niet zo maar even bij elkaar optellen. We hebben in verschillende sessies uitgebreid gebrainstormd met het team wat we met z’n allen belangrijk vinden en daar zijn vier kernwaarden uitgekomen. We hebben het met onze mensen samen gedaan.’

Vier pijlers

De vier pijlers die uit dit proces naar voren kwamen, zijn – in willekeurige volgorde – ‘We grow and learn’, ‘We take ownership’, ‘We are customer driven’ en ‘We 2Connect with care’. Mooie en belangrijke waarden die prachtig op een grote banner staan in de ruimte waar we het interview houden, maar het gaat er vooral om hoe die mantra’s in de praktijk gaan leven. Van der Werff: ‘Het gaat om de omgangsnormen die we met elkaar afspreken. We zitten nu in de fase van het uitrollen, maar de praktijk is het belangrijkste.’ Dat vormgeven van die waarden lijkt immers misschien een beetje managementboek-achtig, maar ze zijn juist heel praktisch, legt Van Kalmthout uit. ‘Een van de waarden is bijvoorbeeld dat je eigenaarschap claimt, daar zit iets ondernemends in. Nu letten we tijdens sollicitatieprocedures bijvoorbeeld dus op dat we ondernemende mensen aannemen want dat is belangrijk in een groeiende organisatie. Je kunt niet wachten totdat anderen zeggen wat je moet gaan doen.’

Van der Werff voegt daaraan toe: ‘Het begint bij het nemen van je verantwoordelijkheid en elkaar daarop durven aanspreken. Bij familiebedrijven worden de keuzes vooral gemaakt door de dga, maar wij willen samen de kar trekken.’ Van Kalmthout weer: ‘Je hebt een start-upmentaliteit nodig want deze business is nog niet uitgekristalliseerd en dus moet je altijd kansen willen zien en daarop inspelen.’

Customer driven

De tweede waarde die we bespreken, is ‘We are customer driven’ waarbij Van Kalmthout zegt: ‘Uiteraard zijn we extern gericht op onze klanten, maar we doen dat ook intern. Dat is soms zelfs moeilijker dan extern. Customer driven betekent dat je goed luistert naar de vraag van zowel klanten als collega’s, elkaar respecteert, en dat je een stapje extra doet om tot de juiste oplossing te komen. Belangrijk is dat je anderen behandelt zoals je zelf ook graag behandeld wil worden.’

‘Uiteindelijk komt het erop neer dat je met z’n allen een werkomgeving creëert waarin iedereen zich thuis voelt’

De derde waarde die is geformuleerd, is: ‘We grow and learn’. ‘Het gaat om jezelf uitdagen, nieuwsgierig zijn, en willen groeien als individu en als team. Daar krijg je bij ons ook de ruimte voor’, zegt Van der Werff. ‘Daar hoort niet alleen een persoonlijk ontwikkelplan bij, maar ook dat mensen fouten mogen maken. Wij zullen ze dan niet laten verdrinken. Wij zijn misschien een relatief kleine organisatie, maar dat betekent juist dat we met vallen en opstaan vooruitgaan. Het gaat om het leren.’

De vierde waarde, ‘We 2Connect with care’, neemt Van Kalmthout voor zijn rekening. ‘Onze organisatie groeit en dat betekent dat taken veranderen. We stimuleren onze medewerkers daarom om uit hun comfortzone te komen. Het is belangrijk dat je de open dialoog aangaat met elkaar. Spreek vertrouwen uit en kom voor elkaar op. We hebben hier maar één agenda en dat is: groeien met elkaar. We zoeken daarbij naar mensen met passie voor de zaak. Je bent wel onderdeel van een familie, maar wel eentje waarin iedereen zijn professionele verantwoordelijkheid neemt. Dat is de zachte kant en die is heel belangrijk.’

Waarmaken

Nu de waarden zijn vastgesteld en worden uitgedragen via visuals en presentaties, is het ook zaak om ze in de praktijk waar te maken. Hoe gaan deze waarden leven bij alle medewerkers? Van der Werff heeft daar wel ideeën over: ‘Je moet onderscheid maken tussen de zaken die we organiseren zoals de workshops en de dingen die je in het dagelijkse werk doet. Kijk, die brainstormsessies zijn geweldig, maar het gaat er uiteindelijk om hoe iedereen zich de cultuur op de werkvloer eigen maakt.’ Hij geeft het voorbeeld van een deelnemer aan een workshop waarin de vier waarden werden besproken. ‘Die zei na een tijdje: “Maar jongens, als we toch gewoon normaal ons werk doen en we gaan respectvol met elkaar om, dan kom je toch al een heel eind?” Dat raakt voor ons wel de kern. Het helpt dat we dit hebben gedefinieerd, maar uiteindelijk komt het erop neer dat je met z’n allen een werkomgeving creëert waarin iedereen zich thuis voelt.’

De waarden geven zeker een richting aan de manier waarop medewerkers met elkaar omgaan, maar het gaat vooral om het dóén, legt Van der Werff dan ook uit. ‘We zijn hier nu ongeveer een jaar mee bezig en we zien de onderlinge samenwerking op alle niveaus verbeteren.’ Ook Van Kalmthout ziet dat het begint te leven: ‘Iedereen begint elkaar op te zoeken en aan te spreken. Dan hoor je bijvoorbeeld: “Ik ga die persoon even feliciteren, want die doet mooi werk.” Dat komt natuurlijk uit mensen zelf, maar het is goed dat je zo’n initiatief terugziet in de waarden. Het is uiteindelijk een kwestie van doen: respectvol met elkaar omgaan, elkaar vertrouwen en eigenaarschap pakken.’