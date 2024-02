ASM International N.V. maakt vandaag bekend dat CEO Benjamin Loh per 13 mei 2024 met pensioen gaat en aftreedt. Hij wordt opgevolgd door Hichem M’Saad, momenteel lid van de Raad van Bestuur en CTO.

Benjamin Loh heeft de Raad van Commissarissen geïnformeerd over zijn wens om met pensioen te gaan en zijn besluit om af te treden als CEO per de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van 2024. Benjamin heeft ermee ingestemd om na zijn pensionering voor een periode van drie maanden aan te blijven als adviseur om een soepele overgang te garanderen.

Benjamin trad in 2020 in dienst bij ASM als CEO. Onder zijn leiding werd ASM’s groei-door-innovatiestrategie gelanceerd, de omzet meer dan verdubbeld, aanzienlijk beter dan de markt voor waferfab-apparatuur, en de marktkapitalisatie van het bedrijf verdrievoudigde tot meer dan € 20 miljard. Hij voerde de investeringen in de uitbreiding van de productie- en R&D-infrastructuur op. Andere hoogtepunten tijdens Benjamins ambtstermijn zijn de twee succesvolle overnames in 2022, die de groei van ASM verder versnelden.

Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Namens de Raad van Commissarissen wil ik Benjamin bedanken voor zijn substantiële bijdragen en prestaties in de afgelopen vier jaar. Hij heeft leiding gegeven aan de versterking van de strategie, cultuur en organisatie van ASM. Onder zijn leiding heeft ASM ook belangrijke stappen gezet in het versnellen van duurzaamheid, geïllustreerd door de toonaangevende netto-nuldoelstellingen van het bedrijf. Iedereen bij ASM zal zijn passie en inzet missen. We wensen hem het allerbeste bij zijn pensionering.”

Benjamin Loh: “Het was een eer om het ASM-team te leiden en ik ben enorm trots op wat we samen hebben bereikt. Ik ben vooral blij met de stappen die we hebben genomen om een sterke cultuur op te bouwen die onze getalenteerde mensen in staat stelt uit te blinken en het voortdurende succes van ons bedrijf te stimuleren. De afgelopen vier jaar behoorden tot de meest opwindende en intense van mijn carrière, die meer dan 30 jaar in de halfgeleiderindustrie omvatte. Na mijn pensionering uit de raad van bestuur van ASM ben ik van plan mijn vaardigheden en ervaring te gebruiken om in andere hoedanigheden bij te dragen, zij het met minder intense betrokkenheid. ASM heeft zich nog nooit zo sterk gepositioneerd als nu. Ik ben zeer verheugd om mijn verantwoordelijkheden over te dragen aan Hichem, die ASM ongetwijfeld met succes naar de volgende groeifase zal leiden.”

De Raad van Commissarissen heeft besloten Hichem M’Saad te benoemen tot de nieuwe CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van ASM per de AVA van 13 mei 2024.

Hichem trad in 2015 in dienst bij ASM als Senior Vice President en General Manager van de business unit Thermal Products. Vanaf 2019 bekleedde hij de rol van Executive Vice President en General Manager van Global Products, inclusief verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van ASM’s ALD-, Epi-, VF- en PECVD-producten. Sinds 2022 is Hichem lid van de Raad van Bestuur en Chief Technology Officer. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij verschillende succesvolle innovatieve producten van ASM, waaronder de Intrepid ES, Synergis, Previum, A400 DUO en Sonora.

Voordat hij bij ASM kwam, had hij een ambtstermijn van 15 jaar bij Applied Materials, waaronder functies als Corporate VP en algemeen directeur van de divisies Dielectric Systems and Modules (DSM) en Chemical Mechanical Polishing (CMP). Hij was ook zes jaar lang CEO van een start-up in de fotovoltaïsche zonne-energie-industrie.

Pauline van der Meer Mohr: “Hichem M’Saad is de ideale kandidaat om Benjamin Loh op te volgen. Sinds hij in 2015 bij ASM in dienst trad, en de laatste twee jaar als CTO en lid van de Raad van Bestuur, heeft Hichem blijk gegeven van sterk leiderschap en sociale vaardigheden. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het uitbreiden van de samenwerking met belangrijke klanten en hij is een drijvende kracht geweest achter veel van de succesvolle producten en innovaties van ASM. Al voordat Hichem bij ASM kwam, had het een sterke staat van dienst opgebouwd op het gebied van innovatie en leidinggevende functies in de halfgeleiderindustrie.”

Hichem M’Saad: “Ik ben vereerd en verheugd om Benjamin op te volgen als nieuwe CEO en ik ben dankbaar voor het vertrouwen van de Raad van Commissarissen. Ik zal me samen met de rest van het leiderschapsteam en alle ASM’ers blijven richten op de uitvoering van onze strategie. We hebben een geweldige kans om waarde op lange termijn te creëren door onze klanten te ondersteunen bij de overgang naar apparaattechnologie met onze toonaangevende en innovatieve producten.”

ASM International N.V., met hoofdkantoor in Almere, Nederland, en haar dochterondernemingen ontwerpen en produceren apparatuur en procesoplossingen voor de productie van halfgeleiderapparatuur voor waferverwerking, en hebben vestigingen in de Verenigde Staten, Europa en Azië. De gewone aandelen van ASM International worden verhandeld op de Euronext Amsterdam Stock Exchange (symbool: ASM).