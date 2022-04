De dochterbedrijven Crux Agribotics en KOAT van Kind Technologies zullen hun krachten verder bundelen om high-end robotica te ontwikkelen voor het oogsten, sorteren en verpakken van fruit en groenten van begin tot eind.

Toenemende vraag naar technologie en automatisering binnen de tuinbouw en versproducten wereldwijd

Crux Agribotics was een van de eerste bedrijven die een volledig autonome oogstrobot demonstreerde die komkommers identificeerde, sorteerde en oogstte in een echte kasomgeving. Het bedrijf, gespecialiseerd in Robotica, Computer Vision, Data & AI, heeft sindsdien de bekroonde SortiPack® robots ontwikkeld en geïntroduceerd voor het geautomatiseerd sorteren, verpakken en verpakken. Om haar ambitieuze doelstellingen binnen de vers- en tuinbouwindustrie te realiseren, heeft moederbedrijf (AgTech groep Kind Technologies) in 2019 KOAT (NL) overgenomen.

Crux Agribotics wil haar activiteiten verder opschalen en haar momentum in de markt benutten. Haar ambitie is om het volledige proces van gewasoogst tot verpakt product te automatiseren met haar Computer Vision en AI-gestuurde Robotica. Om het volledige potentieel van die strategie te benutten, zal de focus van KOAT verschuiven in lijn met en in functie van deze groepsambitie. KOAT’s middelen op het gebied van engineering en R&D zullen worden ingezet voor de ontwikkeling en uitbreiding van haar productportfolio voor end-to-end geautomatiseerde en gerobotiseerde lijnen voor oogsten, sorteren en verpakken.

‘Wij zien wereldwijd enorme kansen en mogelijkheden voor geïntegreerde (robot)handling van groenten en fruit’, zegt Richard Vialle, CCO & Co-Founder van Kind Technologies. ‘Een groeiende bevolking en afnemende beschikbaarheid van grondstoffen, vragen om een andere aanpak. We hebben met COVID-19 gezien dat vertrouwen op menselijke arbeid geen veerkrachtige strategie is. Automatisering en technologie zullen de belangrijkste enabler zijn om de schaarste aan hulpbronnen en arbeid aan te pakken en tegelijkertijd risico’s te verminderen en opbrengsten en opbrengsten te optimaliseren”.

De nieuwe strategie houdt ook in dat KOAT activiteiten zal staken die niet meer als kern voor de toekomst worden beschouwd. Dit betreft onder meer de ontwikkeling en verkoop van standalone interne logistieke projecten in plaats van complete geautomatiseerde sorteer- en verpakkingslijnen. ‘Wij geloven dat we door ons te richten op complete lijnen end-to-end in staat zijn om ons te onderscheiden en echte waarde toe te voegen voor onze klanten. Binnen dergelijke projecten hebben we unieke IP te bieden met de gecombineerde krachten en mogelijkheden van Crux Agribotics en KOAT’, zegt Alex E. Kind, CEO en Co-Founder van Kind Technologies.

De KOAT product portfolio en toekomstige ontwikkelingen zullen worden gedreven door en in functie van de groeiende Crux Agribotics’ business. De geïnstalleerde basis zal verder worden bediend door de organisatie. Voor toekomstige projecten of uitbreidingen zullen Crux Agribotics en KOAT ook samenwerken met bestaande en nieuwe partners om klanten de oplossingen en continuïteit te bieden die zij nodig hebben. Het KOAT merk, de entiteiten en de externe overeenkomsten zullen blijven bestaan.

Naast het op één lijn brengen van het portfolio voor pakstations, willen de bedrijven de ontwikkeling van de Crux Agribotics robot-oogsttechnologie versnellen.

Om deze nieuwe strategie en focus mogelijk te maken, zullen beide bedrijven in het derde kwartaal verhuizen naar een nieuw kantoor in Eindhoven. Nu alle teams vanuit hetzelfde kantoor werken, wordt het veel eenvoudiger om van elkaar te leren en de synergie tussen alle disciplines te benutten.