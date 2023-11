Focus op opschalen

De Bruin is hoopvol over de toekomst. “Ik ben ervan overtuigd dat dit de beste plasticvervanger van dit moment is. Maar er zijn ook uitdagingen. Het materiaal is duurder en we kunnen nog niet in grote oplages produceren omdat Mango Materials nog aan het opschalen is. Op dit moment voeren we gesprekken met supermarktketens over een pilot om Yopp+ onder de aandacht te brengen. We moeten klein starten om aan de markt en consumenten te laten zien hoeveel potentie dit materiaal heeft. Als mensen zien dat het kan, geloof ik dat de vraag gaat stijgen en Mango Materials sneller kan opschalen. Niet alleen in onze eigen sector, maar bijvoorbeeld ook in de speelgoedbranche. De impact kan echt enorm zijn.” Bron ABN AMRO