Na een periode van schaarste keren maakbedrijven stilaan terug naar de pre-Covid-doorlooptijden. Dat geldt ook voor plaatbewerker BOZ Group. Het bedrijf uit Bergen op Zoom bevindt zich midden in een project om klanten sneller te bedienen. ‘Daarvoor hebben we slimmere softwaresystemen nodig.’

BOZ Group levert vanuit Bergen op Zoom precisieplaatwerk, met een focus op plaatbewerking. Het bedrijf, waar zo’n 140 mensen werkzaam zijn, levert aan markten zoals hightech, food, medical en landbouw. BOZ bestaat inmiddels 48 jaar. Op dit moment ligt de focus op het verminderen van de doorlooptijd. ‘Componenten, materialen en arbeidskrachten waren de voorbije jaren extra moeilijk te verkrijgen’, stelt managing director Corné van Opdorp. ‘Dat zorgde voor een langere doorlooptijd. Nu zijn componenten stilaan weer beschikbaar en bij materialen is de schaarste eveneens weggevallen. Hoewel er nog steeds sprake is van een arbeidstekort, zijn er op korte termijn wel wat lichtpuntjes. Er komen bijvoorbeeld meer uitzendkrachten vrij. Nu moeten we dus terugkeren naar de doorlooptijden van voor de Covid-uitbraak.’

Boven op de schaarste van de afgelopen jaren kreeg BOZ ook te maken met vertragingen in de uitbreiding van zijn machinepark. ‘Eind 2021 hebben we behoorlijk wat machines besteld’, zegt Van Opdorp. ‘Die zijn pas dit jaar geleverd. Dat zorgde ervoor dat onze capaciteit werd beperkt, waardoor klanten soms leverproblemen ondervonden. Dat mag niet meer gebeuren.’

Artificiële intelligentie

Om die situatie recht te trekken, ondernam BOZ verschillende acties. ‘Ten eerste deden we aanpassingen in het planningspakket’, stelt Van Opdorp. ‘Daar zijn we volop mee bezig. We willen algoritmes en AI inzetten om de complexiteit van ons werk en onze aanvoerketen te doorgronden. Als je het aantal bonnen op de vloer en de hoeveelheid interne en externe bewerkingen bekijkt, dan is het enorm moeilijk om daar overzicht in te behouden. We hebben daarom slimmere softwaresystemen nodig.’

‘Je moet meegaan in het stramien van sneller leveren’

Toen de machines eenmaal waren geleverd en geïnstalleerd, leidde dat eveneens tot een versnelling van de doorlooptijd. ‘De machines draaien nu allemaal op volle capaciteit’, vertelt Van Opdorp. ‘De problemen die we ondervonden door de late levering zijn nu achter de rug. We zijn helemaal klaar voor 2024.’

Maatwerk nodig

Ten slotte heeft BOZ ook aandacht besteed aan verbetering van de werkruimtes. ‘Heel wat van onze klanten zijn grote oem’ers. We zagen dat zij hun werkplekken optimaliseerden, en het prettig maakten om daar te werken. Dat hebben wij nu ook gedaan. En het klinkt misschien gek, maar het heeft nu al invloed op de performance.’

Een belangrijk wapen om de doorlooptijd te verminderen bij de plaatbewerker, is nieuwe software. Die is voor BOZ mede van belang om de toenemende complexiteit in het werk op te vangen. ‘Om dat te doen, is maatwerk nodig’, weet Van Opdorp. ‘Daarom zitten we nu samen met softwareontwikkelaars om tafel. We staan op het punt om echt te schakelen, en het project van de grond te krijgen.’

De doorlooptijd verkorten is dus nog een work in progress, maar toch ziet Van Opdorp al positieve signalen. ‘De doorlooptijd valt terug’, constateert hij. ‘Dat is goed nieuws. Maar we moeten door blijven gaan. Klanten leggen niet langer grote voorraden aan, want de schaarste is voorbij. Je moet dus meegaan in het stramien van sneller leveren. Dat is het spel dat we moeten spelen.’

Kennis borgen

Ondertussen komt BOZ ook weer nieuwe uitdagingen tegen. Zo wordt de arbeidsschaarste versterkt door vergrijzing van het personeel. ‘Er loopt knowhow de deur uit wanneer mensen met pensioen gaan’, beseft Van Opdorp. ‘Dat zijn vaak allrounders die alles kunnen en weten. De kennis van de mensen die aan boord komen, is ook beperkter. Dat betekent dat de inhoud van het werk meer en meer verandert. We werken vaker met robotisering en digitalisering. Het werk draait in toenemende mate rond het in- en uithalen van robots, het programmeren van dit soort apparaten en alle logistiek eromheen. Die transitie helpt ons omgaan met personeelswissels, omdat de kennis wordt geborgd in de systemen die je gebruikt.’

Data delen

Het project om de doorlooptijd te verkorten betekent daarnaast ook nauwe samenwerking in de keten. ‘Je zult met leveranciers in gesprek moeten’, zegt Van Opdorp. ‘We moeten duidelijk krijgen wat klanten wensen. Het succes van onze klanten bepaalt namelijk ons succes en dat van onze leveranciers. Iedereen in de keten heeft er baat bij om dat succes te creëren.’

Samenwerken in de keten omvat ondertussen ook het delen van informatie. ‘We delen een softwareplatform met sommige spelers uit onze keten’, stelt Van Opdorp. ‘Dat automatiseert de datadeling voor een stuk. Bij andere leveranciers staat dat echter nog in de kinderschoenen. De uitbreiding van dat gedeelde platform is een prioriteit voor de komende periode, zodat iedereen er profijt uit kan halen. Daarnaast gaan we de komende jaren ook samenwerken rond duurzaamheid. Onze afnemers moeten daar in de nabije toekomst over rapporteren, wat betekent dat wij en onze leveranciers informatie dienen te kunnen verstrekken. Die vragen voel je nu al aankomen. Maar uiteindelijk geloof ik in transparantie. Daarmee vind je elkaar beter.’

Rust en overzicht

Er staat dus veel op de planning bij BOZ Group. ‘De prioriteit is om de complexiteit van de planning te doorgronden’, aldus Van Opdorp. ‘De komende jaren zal de complexiteit van onderdelen alleen maar toenemen en met nieuwe software zijn we in staat om hier rust en overzicht in te creëren. We willen de dienstverlening voor onze klanten verder verhogen. Daarmee haal je je die complexiteit dan vanzelf weer op de hals’, besluit hij met een lach.