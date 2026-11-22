Lodewijk Lockefeer, CFO van het Tilburgse hightechbedrijf CoreDux, is uitgeroepen tot een van de drie Chief Value Officers van 2026. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn aanpak om financiële prestaties, duurzaamheid en maatschappelijke waardecreatie met elkaar te verbinden.

De prijs werd uitgereikt tijdens de Nationale Conferentie Brede Welvaart 2026, georganiseerd door de Impact Economy Foundation. Lockefeer deelt de titel met Gavin van Boekel, CFO van bouwbedrijf Heijmans, en Claudia Mennen, CFO van Koninklijke Ahrend.

Volgens de jury onderscheidt Lockefeer zich doordat hij duurzaamheid en bredere waardecreatie direct koppelt aan de bedrijfsdoelstellingen. Daarmee worden deze onderwerpen niet alleen onderdeel van de rapportage, maar ook van de dagelijkse besluitvorming en bedrijfsvoering.

CoreDux ontwikkelt en produceert hoogwaardige precisiecomponenten en systemen voor het transport van gassen en vloeistoffen en voor vacuümtoepassingen. Het bedrijf heeft de ambitie om in 2030 netto geen broeikasgassen meer uit te stoten. Daarbij worden ESG-doelstellingen vertaald naar concrete maatregelen en meetbare resultaten.

‘Door bredere waardecreatie te verbinden aan onze bedrijfsdoelstellingen, wordt het onderdeel van de manier waarop we dagelijks ons bedrijf runnen’, aldus Lockefeer. Volgens hem is de onderscheiding vooral een erkenning voor de samenwerking tussen verschillende disciplines binnen CoreDux en met klanten.