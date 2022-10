Kennis van fluïdica en de geautomatiseerde opstelling voor het testen van membranen die Convergence ontwikkelde, leverden het bedrijf veel opdrachten op. Opdrachten die vanwege het relatief geringe aantal medewerkers niet altijd opgepakt konden worden. In Demcon, ontwikkelaar en producent van hoogwaardige technologische oplossingen, vond oprichter en cto Felix Broens de ideale match. ‘Met Demcon hebben we een partner die veel kennis en ook een enorm netwerk aan klanten meebrengt, en omgekeerd doen wij dat ook voor hen. Het idee is dat we hier samen meer uithalen.’

‘Wij wilden naar een volgend niveau van klantenkwaliteit’

De kiem van het bedrijf werd gelegd kort nadat Felix Broens in Enschede zijn studie chemische technologie afrondde. Binnen de vakgroep bestond behoefte aan het maken van een geautomatiseerde opstelling voor het testen van membranen, één standaard apparaat dat ze vaker en flexibeler konden inzetten. Hierdoor werd het mogelijk om ook ’s nachts en in het weekend te testen, wat de productiviteit zou verhogen. ‘Mijn toenmalige professor Matthias Wesseling kwam met dit idee voor een industrieel ontwerp. Ik heb toen samen met een industrieel ontwerper een eerste geautomatiseerd systeem gemaakt voor het testen van membranen’, vertelt hij. ‘Zo’n testsysteem bestaat uit pompen, kleppen en drukmeters, in feite vormt het de meet- en regeltechniek voor gassen en vloeistoffen. Op het moment dat je kennis hebt van componenten, automatisering en regelgeving kun je die relatief makkelijk inzetten voor andere toepassingen in andere vakgebieden.’

Unieke propositie

De afgelopen twaalf jaar is dit werkelijkheid geworden en is het testsysteem uitgegroeid naar andere toepassingen van membranen en uiteindelijk ook naar compleet andere systemen. ‘Denk aan industriële doseersystemen, brandersystemen en microfluïdica. We zitten nu ook in de medische diagnostiek, voor het maken van kleine druppeltjes’, schetst Broens. Inmiddels heeft Convergence circa veertig mensen in dienst, die werken vanuit vestigingen in Enschede en Delft. De propositie is uniek, aldus de cto. ‘Geen ander bedrijf ter wereld bouwt dergelijke geautomatiseerde testopstellingen voor membranen. Er zijn genoeg bedrijven die testopstellingen willen maken, maar die zijn doorgaans meer handmatig of klassiek plc, minder compleet geautomatiseerd. Daarnaast hebben we veel domeinkennis van membranen. Hierdoor begrijpen we vlot wat onze klanten bedoelen en kunnen we snel schakelen.’

Aanvullende kennis

Belangrijkste asset van Convergence betreft de kennis rondom fluïdica, componenten en processen. Precies die kennis was de reden dat het bedrijf enkele jaren geleden met Demcon ging samenwerken. ‘Binnen Demcon was destijds geen echt specialisme rond fluïdica aanwezig. We werkten samen in een medisch project, voor de ontwikkeling van een beluchtingsapparaat voor een hart-longmachine. Daarvoor kwam de klant in eerste instantie bij ons, maar wij waren veel te klein om zo’n project aan te nemen. Bovendien hadden we niet genoeg kennis van medische apparatuur en bijbehorende regelgeving’, aldus Broens. Wel kon zijn bedrijf kennis van het gasgedeelte, het regelen van zuurstof in een luchtstroom inbrengen, als aanvulling op de kennis binnen Demcon van mechatronica, complete apparaatontwikkeling en CE-certificering van machines.

Snuffelen

De relatief geringe omvang van Convergence bleek het aannemen van grote(re) projecten vaker te belemmeren. ‘Met veertig medewerkers kun je misschien vijf, zes mensen vrijmaken, maar dan houdt het op. Klanten verwachten meer. Tegenwoordig zijn er veel start-ups met heel veel geld, die echt snel willen ontwikkelen. Daarom wilde ik groeien en keek al een tijdje naar een financiële investeerder of een investeerder die én een belang neemt in Convergence én mensen of kennis kan toevoegen’, aldus Broens. Zo kwam overname door Demcon in beeld. ‘We hebben een paar keer aan elkaar gesnuffeld, enkele projecten samen gedaan en het bleek een heel goede match. Met Demcon hebben we een partner die veel kennis en ook een enorm netwerk aan klanten meebrengt, en omgekeerd doen wij dat ook voor Demcon. Het idee is dat we hier samen meer uithalen.’ Op 9 juni dit jaar vond de officiële overname plaats; zelf houdt Broens een ruim minderheidsbelang in het bedrijf. De vestigingen in Enschede en Delft blijven bestaan. Wel wordt Convergence – tegenwoordig Demcon Convergence BV geheten – op termijn vergaand geïntegreerd binnen de Demcon-groep op het vlak van ICT, finance et cetera, en wordt vanuit Demcon de kwaliteit van de organisatie en efficiency in projecten onder de loep genomen.

Engineeringmodel

Gevraagd naar zijn plannen voor de nabije toekomst, geeft Broens aan in eerste instantie rustig te willen doorgroeien in de markt waarin Convergence al actief is: de geautomatiseerde membraansystemen. ‘We hebben nog allerlei ideeën om uit te breiden. Daarnaast willen we meer gaan werken met een engineeringmodel waarbij de klant op uurbasis betaalt. Vroeger maakte ik bij wijze van spreken een specificatie op een kladblaadje en verkocht ik het project tegen een vaste prijs. Tegenwoordig maken we een project op basis van budget en specificatie, werken we met fases en komen er meerdere mensen in het projectteam. Dit past beter bij de huidige grote, technisch uitdagende projecten.’ Een logische keuze, gezien de enorme behoefte aan engineering vanwege het grote tekort aan technisch personeel. ‘De engineeringprojecten die Demcon doet, zijn heel complex. In veel van die apparaten zit iets van fluïdica, dat kan een pompje zijn of drukregeling. Daarin kunnen we op veel plekken mee-engineeren. Ik verwacht dan ook dat onze engineeringafdeling sterk zal groeien.’

Belangrijk pluspunt

Die engineers kunnen ook aan de slag bij andere dienstverlenende engineeringbedrijven en bedrijven met eigen producten die onder Demcon hangen. ‘In veel producten komen ook weer fluïdica aan te pas. Met die bedrijven zijn we in gesprek om te kijken hoe we kunnen helpen. Die nieuwe klanten en projecten zijn een belangrijk pluspunt van de keuze voor Demcon’, aldus Broens. ‘Wij willen opschalen in klanten en projecten. In het begin deden we als klein bedrijf opdrachten van een paar duizend euro. Naarmate je groeit, worden de projecten groter, de klanten groter en neemt ook de professionaliteit toe. Dat type klanten zit al bij Demcon. Klanten kiezen voor Demcon omdat het bedrijf de omvang en professionaliteit heeft om grote projecten uit te voeren. Wij willen graag meedraaien op dat niveau.’

Intern opleiden

Met het vinden van engineers om al die projecten uit te voeren, heeft Convergence geen problemen. ‘Via via werkt goed, daarnaast gebeurt het ook dat zittend personeel ons aanraadt als werkgever. Zo komen geregeld mensen binnen vanuit de regio. Vaak betreft dit wel junior personeel, we kiezen ervoor om hen aan te nemen en relatief snel intern op te leiden. Ervaren senior mensen zijn moeilijk te vinden. In de toekomst kunnen wij via de pool van Demcon ook nog mensen inlenen’, verklaart Broens, die aangeeft dat Demcon makkelijker nieuw personeel aantrekt. ‘Het bedrijf is bekend en heeft een aansprekend hightech imago.’

Niet te wild

De membraanbusiness en de engineeringtak verbeteren en uitbouwen, dat is voorlopig voldoende qua groeiambitie. ‘Als klein bedrijf moet je niet te wild in allerlei richtingen of vakgebieden willen uitbreiden, dat wordt niks. De norm mag tegenwoordig 40 procent groei zijn, dat is toch lastig te realiseren zonder groeikapitaal en veel strubbelingen’, zegt hij. ‘Uiteindelijk mik ik op 10 miljoen omzet, dan ben je als bedrijf stabiel. Niet dat ik dan klaar ben, tegen die tijd kijk ik graag wat dan de mogelijkheden zijn.’