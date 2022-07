Tien Flagship projecten van de Convergence, de strategische samenwerking van de TU Delft, het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit Rotterdam gaan onderzoek doen gericht op het toekomstbestendig maken van de gezondheidszorg. De Flagships ontvangen bij elkaar 20 miljoen euro van het Convergence Health & Tech programma. Samenwerking met publieke en private partijen voegt daar nog eens ruim 40 miljoen aan toe.

Stefan Sleijfer, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC trapte de Flagships af op het Convergence Square, de speciaal opgerichte innovatiehub, in Rotterdam. De investering in gezamenlijk onderzoek is een stevige stap voorwaarts in de samenwerking tussen de drie instellingen. Honderden wetenschappers en tientallen maatschappelijke stakeholders slaan de handen ineen om innovatieve oplossingen te vinden voor problemen waarmee de gezondheidszorg te kampen heeft.

Sleijfer: ‘Met deze impuls maakt het Health & Tech programma van de Convergence een vliegende start. Met de Flagships dragen we bij aan betere uitkomsten en zorg voor patiënten, een gezondere populatie, de houdbaarheid van onze zorg en aan wereldwijde innovatie. Dat is hard nodig, gezien de grote uitdagingen die we hebben in de zorg zoals een toenemende zorgvraag bij een krappe arbeidsmarkt en beperkte middelen.’

Tim van der Hagen, Rector Magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft, onderstreept het belang van de Flagships: ‘Met meer dan 250 betrokken wetenschappers en 37 partners openen we een frontale oplossingsaanval op de problemen in de gezondheidszorg.’

Ed Brinksma, voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam, wijst op de positieve effecten van de samenwerking voor de regio. ‘Dit is een geweldig mooi voorbeeld van hoe we de toekomst van de zorg willen verbeteren dankzij intensieve samenwerking tussen technische-, sociale- en medische wetenschappen. Dit is de enige manier hoe we met elkaar dit soort grote vraagstukken kunnen oplossen. We geven hiermee een belangrijke impuls aan de volksgezondheid én de economie van Rotterdam en Delft.’

Houdbaarheid

De gezondheidszorg kent complexe problemen. Een toenemende zorgvraag en een extreem krappe arbeidsmarkt stellen de houdbaarheid van onze gezondheidszorg op de proef. ‘Om de zorg toekomstbestendig te maken is opschaling nodig. Dat is wat de Convergence doet’, zegt Floris Italianer, directeur Convergence. ‘Met tien Flagship programma’s ontwikkelen Delft en Rotterdam samen oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van preventie, innovatieprogramma’s in de organisatie van de zorg en als snelle re-integratie van patiënten.’

De Flagship projecten zijn gekozen uit 36 voorstellen ingediend door gemixte teams van onderzoekers van de drie instellingen. De inzendingen zijn beoordeeld door een internationaal panel van wetenschappers. Projecten die in de eerste ronde niet zijn geselecteerd, komen in aanmerking voor de volgende ronde en er wordt gekeken naar andere manieren om deze initiatieven te ondersteunen.

Convergence is de samenwerking tussen TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus MC. Met de Flagships wordt een wetenschappelijk kernprogramma opgezet om de wetenschappelijke Convergence Health & Technology-gemeenschap te ontwikkelen en te versterken.

Nieuwe wetenschappelijke kennis en technologieën zijn noodzakelijk om de volksgezondheid toekomstbestendig te maken. Menselijk gedrag speelt daarbij een cruciale rol. Dat vraagt om een samenvoegen, ofwel convergentie, van een breed scala van disciplines. Alleen door inzet van de medische en gezondheidswetenschappen, de biowetenschappen, de technische en gegevenswetenschappen, de sociale wetenschappen en de menswetenschappen, kunnen wij erin slagen ons gezondheidszorgsysteem toekomstbestendig te maken.

Projects

Ten Flagship projects will receive a start-up grant of 2 million euros from Convergence Health & Tech. The projects are listed below. Public summaries will be posted on the Convergence website.

Integrative Neuromedicine (IN)

Subject: Neurodegenerative diseases

Daan Brinks, TU Delft; Zhenyu Gao, Erasmus MC and Maren Wehrle, Erasmus University Rotterdam.

Proactive Technology-supported prevention and Mental Health in adolescence (Protect ME)

Subject: Mental health of young people

Loes Keijsers, Erasmus University; Manon Hillegers, Erasmus MC and Willem-Paul Brinkman, TU Delft

Convergence Imaging Facility and Innovation Centre (CIFIC)

Topic: Bio-imaging innovation

Jacob P. Hoogenboom, TU Delft; Adriaan B. Houtsmuller, Erasmus MC and Murat Tarakci, Erasmus University

Healthy Joints

Topic: Healthy joints

Sita Bierma-Zeinstra, Erasmus MC; Jaap Harlaar, TU Delft and Inge Merkelbach, Erasmus University

Organ Transplantation: making unsuitable donor organs suitable

Topic: Organ perfusion for e.g. transplantation

Jan N.M. IJzermans, Erasmus MC; Pim French, TU Delft and Esther de Bekker-Grob, Erasmus University

Consultation Room 2030 – Continuity of care from hospital to home

Topic: Digital technologies in the consulting room

Joke Hendriks, Erasmus MC; Richard Goossens, TU Delft and Kees Ahaus, Erasmus University

A Lifecourse and Individual-based View on Lifestyle to Enhance Health (ALIVE)

Topic: Lifestyle interventions

Annemarie Luik, Erasmus MC; Jos Kraal, TU Delft; Trudy Voortman, Erasmus MC and Bram Wouterse, Erasmus University

Personalized, Real-Time Health Impact of Climate Change and Pollution

Topic: Effects of environmental stress on the individual

Alina Rwei, TU Delft; Pilar Garcia-Gomez, Erasmus University and Hok Bing Thio, Erasmus MC

Convergence in a dish: Individualized CELLular models of disease diversity in the population

Topic: Individualized cellular models

Joyce van Meurs, Erasmus MC; Joana Gonçalves, TU Delft and Ken Redekop, Erasmus University

Convergence Human Mobility Center

Topic: Home rehabilitation after stroke

Gerard Ribbers, Erasmus MC; Jane Cramm, Erasmus University and Laura Marchal-Crespo, TU Delft