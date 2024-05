De beslissing om als Nidec Drives de toekomst in te gaan is genomen vanuit een strategisch perspectief en gericht op vooruitgang. Control Techniques en KB Electronics hebben meer dan 50 jaar ervaring als specialisten in elektrische aandrijftechniek. De transitie naar Nidec Drives is in lijn met hun toekomstgerichte benadering en toewijding om voorop te blijven in een voortdurend evoluerende markt.

Deze naamswijziging heeft geen invloed op de producten en diensten van Control Techniques of KB Electronics. De producten blijven van hetzelfde hoge kwaliteitsniveau. De nieuwe naam zal zichtbaar zijn op social media, producten en in brochures. Het team aandrijfspecialisten blijft onveranderd.

De beslissing zorgt voor meer samenwerking binnen Nidec, een wereldwijd merk. Door de transitie naar Nidec Drives versterken Control Techniques en KB Electronics de Nidec naam.