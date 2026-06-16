De Nederlandse binnenvaart heeft in 2025 vrijwel evenveel goederen vervoerd als een jaar eerder. Met bijna 333 miljoen ton bleef het totale vervoersvolume stabiel, maar onder de oppervlakte vonden duidelijke verschuivingen plaats. Het containervervoer groeide, er werd meer steenkool vervoerd en ook het transport van metalen en bouwmaterialen nam toe. Daartegenover stonden dalingen bij ijzererts, chemische producten en aardolieproducten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voor de industrie is vooral de groei van het containervervoer een positief signaal. Het vervoerde containervolume steeg met 2,1 procent naar bijna 42 miljoen ton. Uitgedrukt in TEU nam het aantal containers zelfs met 5 procent toe. Opvallend is dat vooral het aantal lege containers groeide, een aanwijzing dat logistieke ketens zich voorbereiden op meer internationale goederenstromen.

Ook het vervoer van droge bulkgoederen liet een stijging zien. Vooral steenkool was hiervoor verantwoordelijk. Het vervoerde volume steeg met bijna 12 procent. Door lagere windopbrengsten en relatief lage steenkoolprijzen draaiden kolencentrales in Nederland en Duitsland meer uren. Desondanks ligt het steenkoolvervoer nog altijd ruim een derde lager dan tien jaar geleden.

Daarnaast vervoerden binnenvaartschippers meer ruw metaal, staalproducten en bouwmaterialen zoals cement. Dat wijst op een redelijk stabiele vraag vanuit delen van de industrie en bouwsector.

Minder positief is de ontwikkeling van het ijzerertsvervoer. Dat daalde naar 19 miljoen ton, het laagste niveau sinds 2012, afgezien van het coronajaar 2020. Bijna 90 procent van het ijzererts wordt via Nederland naar Duitsland vervoerd. De afname hangt samen met de zwakke vraag naar staal en de moeilijke concurrentiepositie van Europese staalproducenten, die kampen met hoge energiekosten en concurrentie van goedkopere import uit Azië.

Ook het vervoer van natte bulkgoederen daalde. Chemische producten, diesel, benzine en andere geraffineerde aardolieproducten waren goed voor ruim 120 miljoen ton, een afname van 1,8 procent ten opzichte van 2024.

Ondanks de economische onzekerheid nam het internationale vervoer toe. De aan- en afvoer van goederen groeide gezamenlijk met 1,4 procent naar 179 miljoen ton. Vooral de export richting Duitsland en België liet groei zien. Naar Duitsland gingen meer aardolieproducten en steenkool, terwijl België meer zand, grind en aardolieproducten ontving.

De cijfers laten zien dat de binnenvaart een goede graadmeter blijft voor de industriële activiteit in Noordwest-Europa. Terwijl containerstromen en bepaalde industriële goederenstromen aantrekken, blijft de zwakke Europese staalmarkt zichtbaar in de terugval van het ijzerertsvervoer.