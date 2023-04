Het consortium De Nederlandse Waterstof Delta heeft eind februari een plan overhandigd aan Henri Bontenbal (CDA), Raoul Boucke (D66) en Silvio Erkens (VVD), drie Tweede Kamerleden die zich hard maken voor het belang van de versnelling van de waterstofeconomie. Ze hebben daarbij oog voor de maakindustrie die nodig is om de doelen te realiseren, aldus het consortium. Het plan ‘De Nederlandse Waterstof Delta’ heeft als doel om de Nederlandse autonomie op het gebied van waterstof te vergroten. De negen consortiumpartijen willen dit realiseren door zelf een productielocatie te bouwen, inclusief de installaties voor de productie van groene waterstof. De installaties die het consortium wil inzetten, werken op basis van een ‘unieke Nederlandse waterstofbatterij’, de Battolyser.

Dit systeem wordt op de markt gebracht door Battolyser Systems in Schiedam, een spin-off van de TU Delft, opgericht door professor Fokko Mulder, uitvinder van de onderliggende technologie. Het apparaat slaat groene elektriciteit op in een robuuste batterij voorzien van elektroden van ijzer en nikkel, materialen die goedkoop en ruim voorhanden zijn. Als de batterij vol zit, wordt er doorgeladen. Dezelfde elektroden splitsen dan het water in zuurstof en waterstof. De waterstof wordt meteen onder druk opgeslagen. Dat laden van batterij en het produceren van waterstof gebeurt als er een overschot is aan duurzame wind- en zonne-energie. De technologie zorgt er ook voor dat energie wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet, als er een tekort is aan zonne- en windenergie.

De Nederlandse Waterstof Delta wil in 2026 een jaarlijkse productiecapaciteit van 1 GW aan Battolysers realiseren in het Rotterdamse Merwe-Vierhavensgebied (M4H). Daarmee kan het de helft van de schone energiecapaciteit leveren die Nederland nodig heeft voor het behalen van de tussentijdse klimaatdoelen in 2030. Dit voorkomt ook dat Nederland en Europa opnieuw afhankelijk worden van technologie en energie uit landen als China en Rusland. Het plan en vooral de productielocatie, zullen zorgen voor nieuwe banen, aldus het consortium. Dat stelt dat de machine- en apparatenbouw tot nog toe de ontbrekende schakel is in de Nederlandse waterstofeconomie. Op de Maasvlakte worden bijvoorbeeld wel fabrieken gebouwd die groene waterstof maken, maar de apparatuur daarvoor wordt nu nog niet in Nederland gemaakt.

Voor de uitvoering van het plan is een subsidieaanvraag ingediend bij het Nationaal Groeifonds voor circa 80 miljoen euro. De aanvraag wordt tevens gebruikt voor onderzoek en om de betrokken toeleveranciers in de gelegenheid te stellen ervaring op te doen met opschalen van de productie. Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in een zogenoemde H2 Innovation Hub. Hier kunnen bedrijven, start-ups, scale-ups, investeerders, onderzoekers en de overheid elkaar ontmoeten om kennis te delen en samenwerkingsverbanden op te zetten. Ook technische opleidingen krijgen een plek in dit nieuwe cluster in het M4H-gebied.

Het consortium De Nederlandse Waterstof Delta bestaat uit Battolyser Systems, Havenbedrijf Rotterdam, Platform Zero, Didak, Agfa Gevaert, Madern International, VSPARTICLE, Demcon, Technische Universiteit Delft, Techniek College Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en InnovationQuarter. Samen ontwikkelen en produceren de consortiumpartijen de kritieke componenten voor de elektrolyser, assembleren ze op schaal en realiseren ze een ecosysteem. Daarnaast zorgen ze ook voor de benodigde voorzieningen en opgeleide mensen.