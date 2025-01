Confed vindt in Start Foundation Participaties een nieuwe investeerder. Met deze investering kan deze inclusieve onderneming in de internationale maakindustrie de komende jaren groeien. Naar verwachting zal het aantal werknemers stijgen van 350 naar meer dan 400. Confed is

PSO30+1 gecertificeerd en valt daarmee in de hoogste categorie inclusieve bedrijven. Joske Paumen, bestuurder van Start Foundation Participaties zegt hierover: “We hoefden er niet lang over na te denken. Door deze participatie kunnen we goed laten zien dat we ons geld graag investeren in bedrijven die onze principes van een eerlijke arbeidsmarkt in de praktijk brengen.”

Pionier

Confed is al sinds haar oprichting (2005) een pionier op het gebied van sociaal ondernemen. Voormalig CEO en huidig Commissaris van het bedrijf, Peter Hobbelen zegt hierover: “Wij geloven in kansen voor iedereen. Dat doen wij door te kijken naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Door samen te werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt creëren we niet alleen hoogwaardige producten, maar ook waardevolle toekomstperspectieven. Deze participatie maakt het verder opschalen van Confed mogelijk. Hierdoor kunnen we in de toekomst nog meer mensen kansen bieden in de maakindustrie.”

Productiebedrijf Confed ontwikkelt en assembleert High Tech producten en productonderdelen op klantspecificatie voor opdrachtgevers van over de hele wereld. Confed’s klantenportefeuille bevat veel gerenommeerde namen zoals Quooker, Sunshower, VDL-ETG, SWARCO, ITHO Daalderop en vele anderen. Het bedrijf opereert op drie locaties. Twee daarvan zijn gevestigd in Nederland: Amersfoort en Dordrecht en één in Slowakije.

Start Foundation

Start Foundation is een Nederlands vermogensfonds dat is voortgekomen uit Uitzendbureau Start. Het is actief sinds 1998 en investeert in bedrijven en activiteiten die de arbeidsmarkt eerlijker maken. Sinds begin 2025 heeft het fonds ook een eigen participatietak. Het huidige

fonds heeft onder andere Annemarie van Gaal, Anneke Westerlaken en Staf Depla als toezichthouders. In het verleden waren dat onder andere Wim Kok, Femke Halsema, Johan Stekelenburg en Anton Westerlaken.