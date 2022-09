Veel mensen hebben een herbruikbare waterfles, maar nog steeds worden er dagelijks miljoenen wegwerpflesjes gekocht. Dopper heeft daarom twee jaar lang gewerkt aan een slimme watertap, waarmee het nog makkelijker en leuker wordt om gratis je herbruikbare fles bij te vullen. Confed is trots hieraan een belangrijke technische bijdrage te leveren.

Uit onderzoek van Tabula Rasa, gespecialiseerd in gedragsverandering, blijkt dat ‘gemak’ de voornaamste reden is om onderweg een plastic wegwerpflesje te kopen. Aanvullend worden publieke waterpunten ervaren als moeilijk vindbaar. Om het opnieuw vullen van herbruikbare flessen de norm te maken, komt Dopper met een herkenbaar vormgegeven en overal makkelijk aan te sluiten watertap. Via het speciaal ontworpen druppelvormige led-scherm wordt nudging ingezet, een motivatietechniek waarbij positieve beloning gedragsverandering stimuleert. Ieder tapmoment geeft je via het scherm direct inzicht in de positieve impact die je maakt. Dit maakt hervullen handig en extra leuk, waardoor het hopelijk voor meer mensen een gewoonte wordt.

Ook krijg je van de slimme tap via een online dashboard inzicht in statistieken, zoals hoeveel plastic je hebt bespaard. Zo kan de tap iedere organisatie helpen om milieubewustzijn te vergroten, duurzaamheidsbeleid concreet te maken en een positieve impact te creëren.

Confed produceert het bijzondere display van de slimme tap. Peter Hobbelen: “Als CEO ben ik enorm trots op onze samenwerking met Dopper en dat we zo’n prachtige hightech bijdrage leveren aan bewustwording en het stimuleren van duurzame keuzes die iedereen elke dag kan maken.”

Onthulling

De Dopper Water Tap werd gisteren in Naturalis feestelijk onthuld door Dopper-CEO Virginia Yanquilevich, na een bevlogen speech van de wereldbekende oceanograaf Sylvia Earle over het belang van schone oceanen. Peter Hobbelen was hierbij aanwezig. Vandaag neemt de Jaarbeurs Utrecht de watertap ook in gebruik tijdens de WOTS-beurs.

Uitrol

De eerste watertaps zijn vanaf nu te gebruiken bij onder andere de Bijenkorf, Blooming Hotel, Jaarbeurs en het ABN AMRO paviljoen Circle. De Dopper Water Tap is vanaf nu verkrijgbaar voor iedere organisatie in Nederland. In het tweede kwartaal van 2023 start de Europese uitrol van de Water Tap naar België, Duitsland, Frankrijk en Spanje.