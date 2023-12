Elektronicatoeleverancier Confed met vestigingen in Amersfoort, Dordrecht en het Slowaakse Komárno, heeft de wind in de zeilen. ‘Met name onze kabeldivisie maakt een flinke groei door’, vertelt directeur Peter Hobbelen. ‘Onze klanten zijn vooral actief in de semicon en energietransitie. Denk aan bedrijven als ASML en VDL, maar ook fabrikanten van warmtepompen en verkeersregel- en laadpaalsystemen.’ Deze markten zitten in de lift en daardoor groeit ook de vraag naar kabelbomen en kabelsystemen.

Confed toegetreden tot netwerk Brainport Industries

Confed levert een scala aan draad- en kabelsamenstellingen, desgewenst ondergebracht in compleet geassembleerde modules of panelen. Volgens Peter Hobbelen zijn er meerdere redenen voor de toenemende vraag naar hoogwaardige kabelsystemen. ‘Een mooi voorbeeld is dat de druk op de semiconsector groter wordt. Als gevolg hiervan vergroten bedrijven als ASML en VDL de cirkel voor toeleveranciers. Hoewel wij niet in de Brainport-regio zijn gevestigd, is ons bedrijf inmiddels wel lid van Brainport Industries. Als toeleverancier van een aantal bedrijven in deze regio lag het voor de hand om tot dit netwerk toe te treden.’ Lid van Brainport Industries word je niet zomaar, heeft Hobbelen ervaren. ‘Er gaat een grondige screening aan vooraf. We hebben tijdens bezoeken van Brainport Industries uitgebreid laten zien wat we doen en wat we in huis hebben.’

Booming

Ook de markt voor warmtepompen is booming, aldus Hobbelen. ‘All electric en hybride warmtepompen zijn haast niet aan te slepen. Remeha is niet voor niets een nieuwe productiefabriek aan het bouwen.’ Ook levert Confed kabelsystemen voor laadpalen en batterijsystemen. ‘Eveneens een markt die alleen maar groter wordt, omdat energieopslag een steeds belangrijkere rol gaat vervullen in onze samenleving.’

‘De productie moet haalbaar, maakbaar, schaalbaar en betaalbaar zijn’

Confed is dus actief in sectoren waarin de vraag naar kabelsystemen momenteel enorm groot is. Maar er speelt meer. ‘We merken duidelijk dat oem’ers hun toeleveranciers weer dichter bij huis zoeken. Zeker sinds de corona-uitbraak, waarbij een groot aantal supplychains wereldwijd stil kwam te liggen. Voor veel bedrijven was dat een reden om toeleveranciers om de hoek te zoeken, waarmee ze sneller en flexibeler kunnen schakelen.’

Aandacht in ontwerpfase

Kabels spelen een fundamentele rol bij de constructie van de meeste apparaten en machines. De eisen verschillen per sector. ‘In de automobielsector bijvoorbeeld worden kabelsystemen in voertuigen steeds vaker uitgebreid in aantal, maar ook tot op zekere hoogte geoptimaliseerd met behulp van nieuwe technische mogelijkheden. De eisen vanuit de markt zijn zo groot, omdat in veel nieuwe apparaten steeds meer geavanceerde elektronica wordt gebruikt. Een aantal kabels is zo gedeeltelijk te vervangen, tegelijkertijd groeit hun aantal door het gebruik van nieuwe sensoren.’

Daarom is het volgens Hobbelen belangrijk om in de ontwerpfase al speciale aandacht te besteden aan kabelsystemen en software-, mechanica- en elektronicaspecialisten reeds in de beginfase te laten samenwerken. ‘Dan voorkom je problemen zoals veiligheid en voldoende ruimte voor het plaatsen van kabels. Helaas besteden veel partijen hier nog te weinig aandacht aan en kampen ze daardoor vaak met problemen in de laatste fase van het prototypen.’

Eigen verantwoordelijkheden

De assemblage van kabelsystemen en -bomen vindt plaats in de eigen productielocatie van Confed in het Slowaakse Komárno. ‘Hier werken zo’n 150 mensen in twee ploegen. Het gaat veelal om fijnmotorisch werk, variërend van eenvoudige, enkelvoudige bedradingen met twee connectoren tot uitermate complexe kabelbomen met een grote verscheidenheid aan kabelsoorten, connectoren en verbindingstechnieken.’ Daarbij wordt ook intensief samengewerkt met de proto-afdeling in Nederland. Met name de overdracht van documenten en de vertaling hiervan is een uitdagend traject, ziet Hobbelen. ‘Onze productiefabriek levert uitstekend werk bij low mix, high volume, maar bij high mix, low volume zijn nog wel wat stappen te zetten. Daar werken wij momenteel hard aan. De medewerkers in Slowakije waren gewend om het werk als het ware op een presenteerblaadje aangereikt te krijgen. Inmiddels hebben we daar een eigen planning- en inkoopafdeling, waardoor de eigen verantwoordelijkheden groter zijn geworden. Daardoor zijn we in staat om ook hier de komende jaren verder te groeien.’

Hobbelen legt uit dat Confed er bewust voor heeft gekozen genoemde activiteiten te verplaatsen naar Slowakije. ‘De concurrentiepositie voor kabelactiviteiten in Nederland staat al jaren onder druk. Door in Midden-Europa te produceren, hebben we nu nog enig prijsvoordeel, maar dit wordt snel minder. Die regio is bezig aan een serieuze inhaalrace. Het begrip ‘lagelonenlanden’ is straks niet meer van toepassing’, zegt hij. Verder hoopt de Confed-directeur dat de energieprijzen snel normaliseren. Want ook stijgende energieprijzen zijn een kostenverhogende factor. ‘De huidige marktomstandigheden maken het er voor veel maakbedrijven niet makkelijker op. Daarom zetten wij in op verdere automatisering van onze productieprocessen en het opleiden van arbeiders om hierin mee te groeien. Op die manier proberen wij onze productiviteit verder te verhogen en onze marktpositie verder te versterken.’

Verkleinen voetafdruk

Ook duurzaam ondernemen is de laatste jaren snel belangrijker geworden binnen Confed Systems. Hobbelen: ‘Een aantal jaar geleden hebben we al besloten om de ISO 14001-certificering te behalen. Daar plukken we nu de vruchten van, omdat hierdoor de systematiek is ingebed om continu bezig te zijn met het verkleinen van de ecologische voetafdruk in ons bedrijf. Zo hebben we grote stappen gezet in het verlagen van het energieverbruik, het omzetten naar minder belastende energiebronnen en het verminderen van afvalstromen en transportbewegingen.’ Verder zijn er recentelijk zonnepanelen gelegd op het pand in Komárno, goed voor zo’n 60 procent van het eigen verbruik. ‘Ook installeren we waar nodig snelloopdeuren om het gasverbruik te verminderen en investeren we in efficiëntere luchtbehandelingssystemen. Daarnaast loopt een aantal projecten om het aantal gereden kilometers te verlagen door efficiëntere routes te plannen. En we zetten in op het gebruik van returnable packaging en stimuleren ons personeel om het aantal autokilometers woon-werkverkeer te verlagen. Bijvoorbeeld door het gebruik van de fiets aantrekkelijker te maken.’

De directeur is er ook trots op dat Confed een social enterprise is. ‘Bij onze vestiging in Dordrecht werken veel medewerkers uit de voormalige sociale werkvoorziening en de Participatiewet. Hier worden bijvoorbeeld producten van Quooker en Sunshower in hoge volumes in elkaar gezet. Dat doen we op een dusdanige manier dat de kwaliteit gewaarborgd is en we toch grote volumes kunnen halen. De productie moet haalbaar, maakbaar, schaalbaar en betaalbaar zijn. Daar draait het allemaal om.’