Een volledig nieuwe productielijn ontwerpen, modules en 7.000 verschillende onderdelen fabriceren of bestellen en monteren, en de 30 meter lange lijn binnen een jaar up & running hebben. En dat passend binnen het bestaande stramien in de fabriek van opdrachtgever Polaroid in Enschede. Hightech maakpartner Tuinte werd door Tebulo Engineering geselecteerd om deze uitdaging gezamenlijk aan te gaan.

Walter Markink (Tuinte, links) en Rogier Zuurbier (Tebulo Engineering) hebben naar tevredenheid een grote opdracht voor Polaroid afgerond. Foto’s: Tuinte

Moderne lijn moet producent helpen te voldoen aan de grote vraag naar instantfoto’s

Voor Polaroid was het een eenvoudige businesscase: zo snel mogelijk een nieuwe productielijn opzetten op de huidige locatie om de vraag naar de mateloos populaire cassettes van instantfoto’s te kunnen bijbenen. Liever vandaag dan morgen. Tebulo en Tuinte, die acht jaar geleden afzonderlijk al eerder een productielijn ontwierpen en bouwden voor Polaroid, waren nu samen betrokken. ‘Vanwege onze kennis van hun producten mochten we nu een volledig nieuwe productielijn ontwikkelen en bouwen’, zegt Rogier Zuurbier, teamleider engineering bij Tebulo in Alkmaar. ‘De korte doorlooptijd was de grootste uitdaging. Voor het grootste deel van de engineering hadden we slechts twintig weken op een totale planning van één jaar.’

Aannames eruit halen

Op het hoogtepunt werkte Tebulo met dertig engineers tegelijk aan het ontwerp, om hightech maakpartner Tuinte in Hengevelde op tijd van alle tekeningen te voorzien. ‘Die kwamen per module beschikbaar in de maanden voor de zomervakantie’, aldus Walter Markink, salesmanager bij Tuinte. Daarna werd meteen gestart met de werkvoorbereiding. ‘7.000 verschillende onderdelen – 12.000 in totaal – kost serieus tijd, circa 1.200 uur. Eerder kun je ze niet maken of bestellen. We hebben er ontzettend veel werk in gestoken om dat allemaal uit te zoeken en zoveel mogelijk aannames eruit te halen. Daarnaast was projectmanagement essentieel, het hele project hing aan tijd: eind 2025 moest de lijn staan en 1 april 2026 draaien.’

In die beperkte tijd moest Tuinte alle verschillende modules en de grote hoeveelheid onderdelen samenbouwen tot één machine. ‘Dus moet je alle subassemblies goed bij elkaar houden en het overzicht behouden op moduleniveau en qua totale machine. Je kunt niet overal tegelijk aan beginnen’, schetst Markink. ‘Daarnaast moeten alle onderdelen op tijd beschikbaar zijn om op tijd met de montage te kunnen beginnen. Nadat we de eerste modules klaar hadden, was Tebulo hier dagelijks aanwezig voor overleg met onze projectmanagers, projectengineers en monteurs. Dit om voldoende snelheid in het bouwproces te houden.’

Proactief oplossingen aandragen

Het feit dat Tuinte naast de assemblagehal ook over een eigen machinepark beschikt, had daarbij grote voordelen. ‘We hadden bijvoorbeeld hele grote stalen frames laten maken, die aan elkaar gekoppeld moesten worden. Dat bleek heel moeilijk af te stellen’, vertelt Zuurbier. ‘Tuinte kwam toen met het voorstel om deze frames aan te passen, zodat ze na demontage altijd weer eenvoudig en 100 procent nauwkeurig op dezelfde manier snel uitgelijnd kunnen worden bij montage. Dat was binnen twee dagen geregeld, echt super.’ Markink vult aan: ‘Het ging om drie verschillende frames die voor vervoer moesten worden gedemonteerd en in de fabriek opnieuw gemonteerd.’

Na de zomer gingen beide bedrijven samen aan de slag om de resterende kwesties te tackelen. ‘Hoewel de lijn duizenden verschillende onderdelen bevat, waren er relatief weinig issues. Ook dat illustreert de kwaliteit van ontwerp en samenwerking’, stelt Markink. Zuurbier beaamt dat. ‘Soms werkt een onderdeel niet zoals je had verwacht. Dat hoort bij het produceren van een productielijn. Uiteindelijk zijn we niks tegengekomen dat niet op te lossen was. Tijd – onze grootste zorg, omdat we de lijn op tijd geleverd moesten krijgen bij Polaroid – bleek uiteindelijk geen knelpunt.’

Naar nieuwste stand van de techniek

Hoewel de opzet van de productielijn gelijk is aan die van de oude lijn, mag je volgens Zuurbier niet spreken van een kloon. ‘We hebben de lijn geheel naar de nieuwste stand van de techniek ingericht. Alles is servo-aangestuurd en er zijn geen centrale assen meer. Onderdelen die in de oude productielijn voor problemen zorgden, hebben we opnieuw ontworpen’, zegt hij. ‘Het grote verschil is dat alle stapjes in het productieproces individueel worden aangestuurd. Elk losstaand station heeft zijn eigen aandrijving en is apart te timen, onafhankelijk van andere stations. Mocht er onverhoopt iets fout gaan, dan is het traceerbaar waar de fout zit.’

‘Elk losstaand station heeft zijn eigen aandrijving en is apart te timen’

Dankzij de modulaire opbouw en de diverse verbeteringen aan de lijn, waaronder het transport van enkele foto’s, is de foutgevoeligheid afgenomen. ‘Het lijkt misschien een kloon, maar als je onder de motorkap kijkt, is het echt totaal anders. De machinelijn is stabieler, produceert beter – 160 tot 180 frames per minuut oftewel drie foto’s per seconde – en daardoor heb je minder uitval’, aldus Markink. Zuurbier illustreert dit met een voorbeeld. ‘De cassettes moeten in alle camera’s van Polaroid passen. Een tiende of honderdste millimeter verschil betekent al dat iets niet goed zit en dat er geen goede foto’s te maken zijn. De lijn is nu betrouwbaarder, met een hogere productiviteit, minder stilstand en ook minder onderhoudsgevoelig. Bovendien zijn eventuele spare parts goed verkrijgbaar.’

Deadline gehaald

Het kopiëren van de bestaande lijn en het gelijk houden van de manier van opbouwen van de foto’s – drie hoofdlagen, te weten mask, positief en negatief – had nog een andere reden. Zuurbier: ‘We wilden niet het wiel opnieuw uitvinden. En ook niet zelf engineeren wat je kunt kopen als standaardcomponent. Op die manier hebben we tijd bespaard tijdens engineering, maar ook met levertijden.’ Alle inspanningen van beide bedrijven samen resulteerden erin dat de deadline van oplevering in april dit jaar is gehaald. ‘Volgens Polaroid presteert de lijn boven verwachting, qua tijd en werking.’ Momenteel zijn Tebulo en Tuinte bezig met de fijnafstelling en het lichtdicht maken van de lijn.

Terugkijkend constateert de Tebulo-teamleider dat alle betrokkenen – ook vanuit Moekotte dat de productielijn voorzag van de benodigde software – goed hun rol hebben gepakt, ieder sterk in de eigen discipline. ‘De grootste onzekerheid vooraf was dat we met een partij in zee gingen die we nog niet heel goed kenden en waar we iets heel uitdagends mee gingen doen. Vanaf de eerste meetings was er een klik. We zijn allebei nuchtere bedrijven, die niet naast de schoenen lopen en goed weten wat we kunnen en moeten doen.’

Markink sluit zich hierbij aan. ‘Normaal gesproken zit er niet zo veel druk op de ketel in onze projecten en krijgen we anderhalf jaar of nog langer om zo’n machinelijn te bouwen. De uitdaging in tijd hebben we dankzij alle interne expertise en competenties, toeleveranciers en planning succesvol het hoofd weten te bieden.’