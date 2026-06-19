De Zweedse roboticaontwikkelaar Cognibotics heeft €6,5 miljoen toegekend gekregen vanuit het Accelerator-programma van de European Innovation Council. De financiering moet de verdere ontwikkeling en commercialisering versnellen van een nieuwe generatie robotsystemen die snelheid, bereik en precisie combineren voor toepassingen in logistiek, productie en automatisering.

Cognibotics behoort tot de 38 bedrijven die in de laatste financieringsronde werden geselecteerd uit 87 finalisten. Daarmee behoort het bedrijf tot een select gezelschap van Europese deeptechondernemingen die steun ontvangen van een van de meest competitieve innovatieprogramma’s van Europa.

Robotarchitectuur voor hogere productiviteit

Het bedrijf uit Lund ontwikkelt robottechnologie die traditionele beperkingen van industriële robots moet doorbreken. De focus ligt onder meer op de HKM1800, een robotsysteem voor pick-and-place-toepassingen dat een groot werkbereik combineert met hoge snelheid en nauwkeurigheid. Volgens Cognibotics kan deze aanpak bijdragen aan een hogere productiviteit in magazijnen, logistieke centra en geautomatiseerde productieomgevingen.

De technologie speelt in op uitdagingen waarmee veel Europese bedrijven worden geconfronteerd, zoals personeelstekorten, de behoefte aan hogere doorvoersnelheden en de vraag naar energie-efficiëntere automatiseringsoplossingen.

Van hardware tot software

Naast robothardware ontwikkelt Cognibotics ook eigen besturingssoftware en programmeertechnologie. Het bedrijf positioneert zich nadrukkelijk als leverancier van een complete technologiestack, bestaande uit robotkinematica, besturingsalgoritmen, realtime software en programmeertools voor industriële automatisering.

Een voorbeeld daarvan is Juliet, een programmeertaal voor robotbewegingen die samen met onderzoekers van de universiteit van Lund verder wordt ontwikkeld. Daarmee wil het bedrijf geavanceerde robotprogrammering toegankelijker maken voor engineers en eindgebruikers.

Fredrik Malmgren, CEO, Cognibotics:

Europese steun voor robotica

De toekenning van de EIC-financiering onderstreept het strategische belang dat Europa hecht aan robotica en automatisering. De Europese industrie staat onder druk om productiever, flexibeler en minder afhankelijk van arbeidskrapte te worden. Innovaties op het gebied van robotica worden daarbij gezien als een belangrijke pijler voor het versterken van de concurrentiekracht van de Europese maakindustrie.

Voor Cognibotics betekent de investering een versnelling van de marktintroductie van zijn technologie. Het bedrijf wil de middelen inzetten om zijn robotplatform verder te ontwikkelen en op grotere schaal beschikbaar te maken voor industriële klanten.

De ontwikkeling van Cognibotics laat zien hoe de robotmarkt verschuift van traditionele industriële robots naar systemen die een grotere flexibiliteit en inzetbaarheid bieden. Vooral in logistiek, machinebouw en hightechproductie groeit de behoefte aan robots die niet alleen nauwkeurig zijn, maar ook grotere werkgebieden kunnen bestrijken en eenvoudiger te programmeren zijn. Juist op dat snijvlak van mechanica, software en AI proberen Europese spelers als Cognibotics zich te onderscheiden van de gevestigde robotmerken.