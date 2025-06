De wereldwijde markt voor CMP-consumables (Chemical Mechanical Planarization) maakt zich op voor een groeispurt. Volgens marktonderzoeksbureau TECHCET zal de omzet in 2025 met bijna 6% toenemen tot circa $3,6 miljard. Die stijging volgt op een periode van herstel in de halfgeleiderproductie, met name voor geavanceerde logic- en geheugenchips.

CMP is een onmisbare stap in het productieproces van halfgeleiders: het zorgt voor het nauwkeurig afvlakken van oppervlakken na elke laagstructuur in de chip. Hoe kleiner en complexer de chip, des te vaker en preciezer deze stap moet worden uitgevoerd. Vooral innovaties als 3D NAND, gate-all-around (GAA) transistors en backside power delivery vragen om meer én meer gespecificeerde CMP-processen.

Slurry en pads drijven markt

In 2024 groeide de markt nog bescheiden met 1,6% tot circa $3,4 miljard. De omzet in slurries – de chemisch-abrasieve vloeistof die bij CMP wordt gebruikt – steeg met 1% tot $2 miljard. Polijstpads waren goed voor $1,39 miljard, een plus van 2%. Deze groei werd gedragen door het herstel van de DRAM-productie en een opwaartse trend in geavanceerde logic-productie. De vraag naar CMP voor oudere technologieën bleef echter vlak.

Interessant is ook de opkomst van nieuwe metalen in CMP-toepassingen, zoals kobalt, ruthenium en molybdeen. Hoewel de volumes nog klein zijn, wijzen ze op een verschuiving in materiaalgebruik die nauw samenhangt met prestatieverbeteringen en packaging-innovaties.

Complexer én gevoeliger

Met de opkomst van 2.5D/3D-integratie en hybride bonding stijgt de complexiteit van CMP verder. Tegelijkertijd nemen de milieu- en veiligheidszorgen toe – vooral rond de verwerking van nieuwe metalen. Dat vraagt om innovaties in slurry-formuleringen, machineventilatie en afvalbeheer.

Daarnaast vormen geopolitieke spanningen rond de beschikbaarheid van zeldzame aardmetalen – cruciaal voor de abrasieve componenten in CMP – een toenemend risico. De afhankelijkheid van China zet leveranciers ertoe aan om hun toeleveringsketens te herzien en te diversifiëren.

Strategisch fundament

CMP mag dan een specialistisch segment zijn, het is een fundamentele technologie voor verdere miniaturisatie en prestatieverbetering van chips. TECHCET verwacht dat de markt tot 2029 jaarlijks met gemiddeld 8,6% zal groeien. Daarmee bevestigt CMP zijn positie als kritisch fundament in de halfgeleiderwaardeketen – en dus als technologie met strategische impact voor industrie en maatschappij.

Bron: TECHCET – CMP Consumables Market Report

