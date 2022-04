Het Chip Integration Technology Center (CITC) heeft een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend met het Electronics & Photonics Innovation Centre (EPIC) in Torbay, UK. Deze stap biedt beide organisaties ‘een veelbelovende mogelijkheid’ om samen te profiteren van de synergiën die tussen de twee centra bestaan.

EPIC is gevestigd in een rijk cluster van specialisten op het gebied van micro-elektronica en fotonicaverpakkingen. Het centrum biedt bedrijven toegang tot laboratoria, kantoren, meer dan €3 miljoen aan prototyping-capaciteit en een geclassificeerde cleanroom. Het Nederlandse EFFECT Photonics heeft EPIC gekozen als zijn O&O-faciliteit en heeft geprofiteerd van uitgebreide lokale financiering om deze groei te ondersteunen. Andere bedrijven die in EPIC gevestigd zijn, zijn de Spaanse MEMS-innovator Nanusens en de packaging-specialist voor fotonica Bay Photonics.

CITC is een non-profit innovatiecentrum dat gespecialiseerd is in heterogene integratie en geavanceerde chipverpakkingstechnologie voor halfgeleider- en fotonische toepassingen. Het is een plaats waar bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen samenwerken om de kloof tussen de academische wereld en de industrie te overbruggen en een nieuwe generatie verpakkingen te creëren die chips een slimme, veilige en robuuste behuizing geven.

In de intentieverklaring geven beide partijen informatie uit te wisselen met ‘hun’ bedrijven om de technische mogelijkheden en diensten die in beide centra worden aangeboden onder de aandacht te brengen. EPIC en CITC zullen ook de mogelijkheden onderzoeken om elkaars centra toe te voegen aan toekomstige financieringsaanbiedingen met het oog op het genereren van extra inkomsten voor beide projecten. Beide centra hebben nauwe banden met relevante universiteiten en partners uit het hoger onderwijs, en daarom zal ook worden gekeken naar mogelijkheden om samenwerking tussen de academische wereld aan te moedigen.

Wayne Loschi, directeur van het EPIC Centre, is enthousiast over het partnerschap: “Er zijn zo veel duidelijke mogelijkheden voor samenwerking die onze respectieve centra en onze bedrijven ten goede zullen komen. We zouden graag zien dat onze bedrijven nauwer samenwerken met CITC om innovatie te verbeteren en we zouden ook graag zien dat meer Nederlandse bedrijven zich aansluiten bij EFFECT Photonics binnen EPIC.” Ook CITC Business Development Manager, Marco Koelink, kijkt uit naar de start van de relatie: “EPIC biedt een rijk ecosysteem in micro-elektronische en fotonische R&D en assemblage activiteiten. Samenwerking, met name op het gebied van fotonische verpakkingen, is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van hoogvolume- en goedkope oplossingen voor zinvolle toepassingsgebieden als communicatie, medisch en automotive. CITC en EPIC versterken samen hun waardepropositie door toegang te bieden tot innovatie, infrastructuur en onderwijs”.