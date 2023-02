Tijdens de week van de circulaire economie, op vrijdagochtend 10 februari 2023, organiseert het Circular Value Center een Masterclass over Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) , locatie Mikrocentrum in Veldhoven.

Hier nemen we u mee in wat deze nieuwe wetgeving voor uw organisatie en de keten gaat betekenen en waar u kunt beginnen om hier aan te voldoen.

In Europa moeten op korte termijn steeds meer ondernemingen duurzaamheidsverslagen opleveren, wat veel voorbereiding binnen de organisatie vraagt.

Tijdens de masterclass staan we met sprekers van o.a. Auping, Bronkhorst High Tech, PWC en ABN AMRO hierbij stil met het volgende programma:

Een korte introductie in CSRD en wat dit op korte termijn voor uw organisatie betekent;

Delen van strategie, implementatie-tips en praktijkvoorbeelden van ondernemers, zoals ESG-KPI’s;

Inzicht in een methodiek als start voor uw eigen CSRD-journey.

Afsluitend is er ruimte om te netwerken en te praten over dit onderwerp.

De organisatie hoopt u te mogen verwelkomen in het praktische ochtendprogramma op 10 februari 2023.

Het programma start om 08:00 en duurt tot 11:30.

Voor meer informatie over het programma en kosteloos aanmelden