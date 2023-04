Nu Nederland verduurzaamt en massaal voor elektrificatie kiest, is uitbreiding van de elektrische installaties noodzakelijk. Ook resulteert dit jaarlijks in ruim een miljoen kilo afval van oude groepenkasten. Reden voor Circospin om als onpartijdige ketenregisseur samen met een aantal grote fabrikanten als ABB, Attema, Eaton, Hager en Schneider Electric een nieuw initiatief van de grond te trekken: Circolektra. ‘Je merkt dat deze elektrabedrijven al verder vooruitdenken en snappen dat ze over moeten op de circulaire economie om bestaansrecht te houden. Samen met groothandels, installatiebedrijven, sloopbedrijven, netwerkbeheerders en paneelbouwers maken wij ons hard voor circulariteit’, zegt Marco Pastoor, oprichter-eigenaar van Circospin. Eerder al organiseerde dit bedrijf circulaire initiatieven voor pompen en gemalen.

Binnen Circolektra worden tienduizenden oude groepenkasten en verdelers centraal verzameld, gesorteerd op productgroep en merk, en gedemonteerd. ‘Oude bakelieten schakelkasten zijn niet meer bruikbaar, maar het zink, lood en aluminium dat erin zit, is wel een-op-een te terug te winnen en te verwerken. Ook bij nieuwere kunststoffen kasten gaat het vooral om de materialen en grondstoffen, omdat hergebruik niet altijd mogelijk is vanwege de hoge eisen waaraan schakelkasten moeten voldoen’, aldus Pastoor. ‘Fabrikanten zetten die onderdelen en grondstoffen zo veel mogelijk in voor de productie van nieuwe groepenkasten. Deze remanufacturing gebeurt ook voor componenten zoals automaten en aardlekschakelaars.’

Voor dit verder vorm krijgt, moet eerst de retourstroom inzichtelijk worden. ‘In de werkplaats registreren we precies hoeveel kilo er terugkomt, hoeveel kilo koper, aluminium en dergelijke daarvan kan worden teruggebracht in het productieproces en hoeveel bij afvalverwerkers terechtkomt. Die informatie delen we met de fabrikanten.’

Onder invloed van de energietransitie worden ook jongere groepenkasten soms al vervangen. ‘Als je ziet hoeveel volle pallets er binnenkomen, besef je pas hoeveel we met z’n allen weggooien. Het is te gek om daar niks mee te doen’, vindt Pastoor. ‘Overigens ook een vraag die opdrachtgevers in renovatietrajecten steeds vaker bij opdrachtnemers neerleggen: wat ze doen met oude materialen. Dat helpt.’

Komende tijd wil Pastoor met de fabrikanten onderzoeken hoe gereviseerde kasten veilig en gecontroleerd op de markt te brengen zijn. ‘Een aardlekschakelaar kun je doormeten, maar hoofdschakelaars en (dichte) automaten niet. Dus hoe bepaal je of ze aan de richtlijn voldoen, zodat ze een veiligheidslabel kunnen meekrijgen. Daar willen we met de keten stappen in maken.’