In de afgelopen 2 tot 3 jaar heeft de halfgeleiderindustrie te maken gehad met extreme druk om te voldoen aan de groeiende vraag van consumenten naar een overvloed aan alledaagse elektronische producten zoals auto’s, smartphones en computers. Deze druk is alleen maar versterkt door verschillende supply chain-problemen die voortvloeien uit de grondstofbronnen die essentieel zijn voor het bouwen van halfgeleiders. Deze materiaalafhankelijkheden zijn gemakkelijk over het hoofd te zien, omdat ze zich in de sublaag van de halfgeleidermarkt bevinden, verborgen voor direct zicht op wat wordt verkocht aan chipfabrikanten en consumenten. TECHCET, een toonaangevend bedrijf voor de analyse van de toeleveringsketen van materialen, heeft consequent gewerkt aan het blootleggen van veel van deze afhankelijkheden, zoals voor vloeispaat, neon en helium. Deze materialen spelen een essentiële rol in de levenslijn van de toeleveringsketen naar de halfgeleiderindustrie en vereisen expertise om de efficiënte voorwaartse beweging van de markt te identificeren, te kwalificeren en te volgen.

Met recente chiptekorten hebben verschillende producenten over de hele wereld plannen aangekondigd om te investeren in chipuitbreidingen die de komende vijf jaar in totaal meer dan US $ 500 miljard bedragen. Alleen al voor de VS komt dit neer op een toename van >45% in halfgeleiderwafers tegen 2026. Hoewel dit hoopvol klinkt voor het oplossen van chiptekorten, pakt het nog steeds niet één belangrijke zwakte aan: materiaaltekorten. Naarmate de industrie zich uitbreidt, neemt het risico op complicaties voor de toeleveringsketen van halfgeleiders toe, waardoor het belang voor het volgen en analyseren van de materiaaltoeleveringsketen toeneemt.

Zwavelzuur is een voorbeeld van een essentieel materiaal dat de toeleveringsketen van halfgeleiders in gevaar zou brengen als de toevoer ervan niet goed wordt beheerd. Gelukkig heeft TECHCET een toename van >50% in de vraag naar Amerikaans zwavelzuur tegen 2026 vastgesteld om belangrijke chipfabrieken te helpen zich voor te bereiden op uitbreidingen. TECHCET biedt consequent belangrijke statistieken met betrekking tot vraag en aanbod aan de Critical Materials Council (CMC), een consortium gevormd in het midden van de jaren 1990 bestaande uit chipfabrikanten en materiaalleveranciers. De Raad geeft ook feedback aan TECHCET om hun lopende supply chain-analysewerkzaamheden te sturen. Het identificeren van materiaalgerelateerde verstoringen, afhankelijkheden en zwakke punten binnen de toeleveringsketen zijn allemaal belangrijke elementen van de focus en voordelen van TECHCET voor de CMC-abonneeleden.

In de afgelopen jaren zijn materiaaltekorten door het conflict tussen Rusland en Oekraïne en COVID-19 hoge stresspunten gebleken voor chipfabrikanten en materiaalleveranciers. Neongas werd bijvoorbeeld geconfronteerd met tekorten aan het begin van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waardoor de stabiliteit van de halfgeleiderproductie werd bedreigd en grote angst ontstond bij chipfabs. Op dat moment was het onbekend in hoeverre de VS en Azië afhankelijk waren van Oekraïne voor neonlevering. TECHCET slaagde erin om verschillende afhankelijkheden van Oekraïense neon uit verschillende regio’s over de hele wereld te ontdekken, waardoor grote chipbedrijven hun toeleveringsketens opnieuw konden evalueren en beter stabiliseren. Tijdens de COVID-pandemie droegen sporadische en extreme wegversperringen voor zeevracht ook bij aan vertragingen in de chipproductie. Als reactie op deze verstoringen hebben CMC-abonneebedrijven een ontmoeting gehad met logistieke en scheepvaarthavenfunctionarissen om mitigatiestrategieën voor verdere leveringsonderbrekingen te verbeteren.

CMC-abonnees krijgen ook inzicht in supply chain-uitdagingen van het CMC Seminar. De volgende zal worden gehost in Taiwan (25 oktober) en zal zich richten op de huidige problemen in de toeleveringsketen van materialen en toekomstige kwaliteitseisen. Dit evenement is een van de vele die het gesprek over leveringskwesties op de voorgrond brengt. Deze evenementen verbinden het hele halfgeleiderecosysteem door essentiële informatie te verstrekken over kritieke materialen die besluitvormers nodig hebben bij chipfabrikanten, leveranciers en de overheid. De huidige CMC-chip fab-abonnees omvatten meer dan een dozijn van ‘s werelds grootste chipmakers.

Gezien de enorme impact die halfgeleiders hebben in onze digitale wereldwijde samenleving, is er een groeiende en aanhoudende behoefte om de komende supply chain-problemen te beheren, vooral met de verwachting dat het chipvolume in 2025-2026 sterk zal toenemen. Met het oog op de toekomst zullen TECHCET en het CMC de coördinatie tussen belangrijke spelers in de materialen- en chipindustrie blijven faciliteren om te navigeren door wat ons te wachten staat. Door Lita Shon-Roy, MS / MBA, en Sachi Brown, TECHCET CA