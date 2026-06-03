De Europese Commissie heeft vandaag officieel de European Chips Act 2.0 gepresenteerd. Met het vernieuwde beleidskader wil Europa zijn concurrentiepositie, technologische onafhankelijkheid en weerbaarheid van de halfgeleiderketen verder versterken. De presentatie vond plaats tijdens het SEMI Europe Policy Forum in Brussel, waar beleidsmakers, vertegenwoordigers van de chipindustrie en nationale overheden samenkwamen om de toekomst van de Europese semiconductorsector te bespreken.

De nieuwe Chips Act bouwt voort op het fundament van de oorspronkelijke Europese Chips Act en richt zich op versterking van de volledige waardeketen, van onderzoek en ontwikkeling tot productie en toepassing. Daarmee wil Brussel structurele knelpunten aanpakken die de concurrentiekracht van Europa op lange termijn kunnen beperken.

Volgens brancheorganisatie SEMI Europe bevat de nieuwe wetgeving verschillende maatregelen waar de industrie al langere tijd voor pleit. Zo wordt het concept van ‘first-of-a-kind’-fabrieken verder uitgebreid, moet de industriële toepassing van onderzoeksresultaten sneller verlopen en worden vergunningstrajecten vereenvoudigd. Daarnaast zet de Europese Commissie sterker in op het stimuleren van de vraag naar halfgeleidertechnologie binnen Europa.

“Deze maatregelen zijn essentieel om het Europese semiconductor-ecosysteem te versterken, de technologische soevereiniteit te vergroten en een robuustere en internationaal concurrerende waardeketen op te bouwen”, aldus Laith Altimime, president van SEMI Europe.

Samenwerking tussen industrie en overheid cruciaal

Tijdens het beleidsforum stond vooral de samenwerking tussen industrie, overheden en internationale partners centraal. Volgens SEMI kan Europa zijn ambities alleen waarmaken wanneer investeringen, innovatiebeleid en industriële ontwikkeling beter op elkaar worden afgestemd.

Ajit Manocha, president en CEO van SEMI, benadrukte dat de halfgeleiderindustrie van nature mondiaal georganiseerd is. “Internationale samenwerking blijft essentieel voor sterke en veerkrachtige supply chains. Initiatieven zoals de Europese Chips Act 2.0 laten zien hoe samenwerking tussen overheid en industrie innovatie kan versnellen en regionale sterktes verder kan uitbouwen.”

Belang voor Europese maakindustrie

Voor de Europese hightech- en maakindustrie komt de nieuwe Chips Act op een belangrijk moment. De vraag naar geavanceerde chips blijft groeien door ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, digitalisering, defensie, mobiliteit en industriële automatisering. Tegelijkertijd proberen de Verenigde Staten, China en andere regio’s hun positie in de wereldwijde chipketen verder uit te bouwen.

Met de Chips Act 2.0 wil Europa voorkomen dat het afhankelijk blijft van buitenlandse materialen, technologie en productiecapaciteit. Door meer investeringen in onderzoek, productie en innovatie te stimuleren, moet Europa aantrekkelijker worden voor nieuwe fabrieken, technologische doorbraken en strategische samenwerkingen binnen de halfgeleidersector.

De nieuwe wetgeving onderstreept daarmee opnieuw het belang van een sterke Europese chipindustrie als fundament voor de toekomstige concurrentiekracht van de Europese economie.