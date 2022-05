Chipfabrikant NXP uit Eindhoven is door het bestuur onder erevoorzitterschap van Hare Majesteit koningin Máxima tot winnaar gekozen van de Koning Willem I Prijs 2022 in de categorie Grootbedrijf. De Koning Willem I Prijs in de categorie MKB ging naar Maan Group uit Raalte, een R&D gedreven onderneming met een oorsprong in de lijm en oppervlakte technologie. De Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap ging naar het duurzame jeansbedrijf MUD Jeans uit Amsterdam.

De prijzen werden maandagavond 23 mei 2022 in aanwezigheid van Hare Majesteit koningin Máxima uitgereikt door voorzitter van de Koning Willem I Prijs en president van De Nederlandsche Bank, de heer Klaas Knot. Het evenement vond plaats in het Forum in Groningen en was na gebleken succes tijdens de covid-19 pandemie ook te volgen via een livestream.

Voorafgaand aan de uitreiking sprak de voorzitter van de Koning Willem I Stichting, DNB-president Klaas Knot, de finalisten toe. ,,Het waren me wel twee jaren voor jullie. Twee jaar lang raasde de pandemie over de wereld – en ze is nauwelijks onder controle, of er breekt oorlog uit. Ondernemen in zulke onzekere tijden – én hierin slagen – verdient lof en bewondering. En die heb ik voor ieder van jullie. Voor alle finalisten die ik hier voor mij zie zitten. Chapeau .”

De Koning Willem I Prijs is de meest prestigieuze ondernemingsprijs van Nederland. Deze ‘Oscar van het Nederlandse bedrijfsleven’ wordt tweejaarlijks toegekend aan een Grootbedrijf, een MKB-onderneming en aan een onderneming met een scherpe focus op Duurzaam Ondernemerschap. De jury van de Koning Willem I Prijs bestaat uit vooraanstaande ondernemers en deskundigen uit het Nederlands bedrijfsleven. Hare Majesteit koningin Máxima is erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting.

GROOTBEDRIJF

Winnaar in de categorie Grootbedrijf is chipfabrikant NXP uit Eindhoven . Het bedrijf met de hoofdzetel in Eindhoven en uitgebreide productiefaciliteiten rondom Nijmegen kwam in 2006 voort uit Philips. Sindsdien is het uitgegroeid tot een wereldwijd vooraanstaande chipmaker met een omzet van meer dan €11 miljard en geeft het aan 30.000 mensen werk.

MKB

In de categorie MKB ontving de Maan Group uit Raalte de Koning Willem I Prijs 2022. De in 1996 opgerichte Maan Group is een R&D gedreven onderneming met een oorsprong in de lijm en oppervlakte technologie. Zij zijn productontwikkelaar en R&D partner met expertise op het gebied van de hotmelt coatingtechniek, precisieverbindingen en duurzame, biodegradable producten. Voor de tuinbouw ontwikkelden en produceren zij Growcoon, een duurzame en biodegradable stek-en zaaiplug. Deze growcoon technologie wordt momenteel ook onderzocht op de toepassing voor weefselkweek.

PLAQUETTE VOOR DUURZAAM ONDERNEMERSCHAP

MUD Jeans uit Amsterdam wint de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 2022. MUD Jeans is het eerste jeansmerk ter wereld dat de milieu-impact van zijn gehele productportfolio laat berekenen aan de hand van een levenscyclusanalyse (LCA). Met deze transparantie nemen zij het voortouw in de sector. Ze zetten in op het continue verbeteren van duurzaamheidsprestaties en gaan greenwashing tegen.

MUD Jeans voert een disruptief bedrijfsmodel: Lease-a-Jeans. Met dit model zorgt het merk dat broeken die niet meer gedragen worden weer terugkomen: de jeanskringloop wordt zo gesloten. Dankzij deze slimme constructie zijn spijkerbroeken van hoge kwaliteit die langer meegaan, uiteindelijk goedkoper. Het maakt het absurde fast-fashion model, dat leidt tot een textielafvalberg, overbodig.