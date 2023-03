Vandaag heeft de Nederlandse overheid meer informatie gepubliceerd over aankomende beperkingen op de export van semiconductor equipment. Deze nieuwe exportcontroles richten zich op geavanceerde chipproductietechnologie, waaronder de meest geavanceerde deposition and immersion lithography tools.

Vanwege deze aankomende regelgeving moet ASML exportvergunningen aanvragen voor verzending van de meest geavanceerde immersion DUV systems.

Het zal enige tijd duren voordat deze controles in wetgeving zijn omgezet en in werking treden.

Op basis van de aankondiging van gisteren, de verwachting van ASML op het vergunningsbeleid van de Nederlandse overheid en de huidige marktsituatie verwachten we niet dat deze maatregelen een materieel effect zullen hebben op onze financiële vooruitzichten die we voor 2023 hebben gepubliceerd of voor onze scenario’s voor de langere termijn zoals aangekondigd tijdens onze Investor Day in november vorig jaar.

In dit verband is het belangrijk te bedenken dat de aanvullende exportcontroles niet betrekking hebben op alle instrumenten voor immersielithografie, maar alleen op wat “meest geavanceerde” wordt genoemd. Hoewel ASML geen aanvullende informatie heeft ontvangen over de exacte definitie van ‘meest geavanceerde’, interpreteert ASML dit als ‘critical immersion’ die ASML in onze Capital Markets Day definieerde als de TWINSCAN NXT:2000i en daaropvolgende immersion systems. Bovendien merkt ASML op dat klanten die voornamelijk gericht zijn op de volwassen knooppunten goed worden bediend met minder geavanceerde hulpmiddelen voor immersionlithografie. En ten slotte zijn de langetermijnscenario’s van ASML voornamelijk gebaseerd op de wereldwijde seculiere vraag en technologische trends, in plaats van op gedetailleerde locatieaannames. Bron ASML