Meer duidelijkheid over het algemene kennisniveau, zodat bedrijven weten welke expertise ze in huis halen. En ook: een aanscherping van het eigen cursusmateriaal, waardoor de lesstof nog beter dan voorheen aansluit bij de dagelijkse praktijk. Jos Persoon, opleider en trainer bij industrieel automatiseerder SMC, kan de waarde wel benoemen van de certificering ‘CETOP-Approved Education Centre Pneumatiek Level 3’. SMC kreeg het certificaat vorig jaar zomer van CETOP, de Europese koepelorganisatie voor pneumatiek en hydrauliek. Gericht op het volledige cursusaanbod van SMC voor pneumatiek, waarbij de certificering volgens Persoon voorziet in een grote behoefte. ‘Zie het certificaat als een algemene erkenning, waarmee cursisten kunnen aantonen dat ze beschikken over de benodigde kennis. Daardoor vergroten ze hun kansen, aangezien de CETOP-certificering geldt op Europees niveau. Cursisten zijn breder inzetbaar.’

Omgekeerd geldt uiteraard hetzelfde, aangezien de certificering bedrijven helpt sneller de geschikte medewerker dan wel opdrachtnemer te vinden. Juist in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt is dat meer dan welkom, stelt Persoon, die daarbij de waarde van de certificering voor zij-instromers benadrukt. ‘Een algemene erkenning zet mensen er eerder toe aan voor techniek te kiezen. In dat opzicht draagt de CETOP-certificering bij aan het terugdringen van de krapte op de arbeidsmarkt.’

De certificering voor SMC, dat in Nederland het hoofdkantoor heeft in Amsterdam, geldt in principe tot 2027, met een tussentijdse audit over twee jaar. En dat dus gericht op niveau 3, bedoeld voor cursisten zoals werkplaatschefs en service engineers. Tot op heden is SMC binnen Nederland de enige die de cursussen – voor wat betreft pneumatiek – op dat niveau kan aanbieden. SMC doet dat op zowel meerdere, eigen locaties in Nederland en België als ook bij bedrijven zelf. Het aanbod is breed, vertelt Persoon, niet in de laatste plaats dankzij de aanscherping die nodig was voor de certificering. ‘We hebben ons aanbod kritisch bekeken, zijn het cursusmateriaal uitgebreid langsgelopen en hebben er zo voor gezorgd dat de lesstof nog beter dan voorheen aansluit bij de praktijk.’ Het is volgens Persoon dan ook die duidelijke relatie met het eigen werkveld, die cursisten kritischer laat nadenken. ‘Er wordt simpelweg nóg bewuster met ieders kennis omgegaan. Door ons als SMC – en door de cursisten net zo goed. De relatie met de praktijk is van enorm belang, en staat binnen het cursusaanbod centraal.’