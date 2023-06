CERcuits BV, een Belgisch technologiebedrijf dat gespecialiseerd is in keramische printplaten, heeft de tweede plaats behaald in de prestigieuze xTechInternational competitie, georganiseerd door het Amerikaanse leger. Deze erkenning benadrukt de toewijding van CERcuits aan innovatie en de bijdrage aan de ontwikkeling van elektronica in High Tech toepassingen.

De xTechInternational competitie nodigt wereldwijd bedrijven uit om hun meest innovatieve technologieën en oplossingen te presenteren op het gebied van geavanceerde productie en materialen. De innovatieve technologie van CERcuits om 3D keramische geprinte circuits (PCB’s) en halfgeleider verpakkingen te maken op een snelle en makkelijkere manier trok de aandacht van de deskundige juryleden die onder de indruk waren van de baanbrekende aanpak.

“We zijn vereerd om erkend te worden als de tweede plaats winnaar in de zeer competitieve xTechInternational competitie,” aldus Frederik Luppens, CEO en oprichter van CERcuits. “Deze prestatie illustreert onze toewijding om technologieën te ontwikkelen die de elektronicasector kunnen transformeren om uiteindelijke bij te dragen aan een veiligere toekomst.”

Ryan Decker, wereldwijd technologieadviseur bij U.S. Army DEVCOM Atlantic, benadrukte het belang van de competitie: “Het is essentieel dat het leger verder kijkt dan onze grenzen om onze soldaten te voorzien van baanbrekende technologieën en internationale partners in te schakelen voor toekomstige voordelen voor Amerikaanse strijdkrachten.”

De xTechInternational competitie dient als een katalysator voor samenwerking en innovatie in de defensie-industrie. Het succes van CERcuits benadrukt de positie van het bedrijf als een belangrijke opkomende speler op het gebied van hoogwaardige elektronica. De geavanceerde keramische PCB’s en halfgeleider verpakkingen van het bedrijf bieden unieke voordelen en zorgen voor verbeterde prestaties, betrouwbaarheid en duurzaamheid in verschillende toepassingen.

The winners of the 2023 xTechInternational competition are:

1ste plaats: Magnus Metal, D. N.; Haela, Israel; Additive Manufacturing, Advanced Manufacturing and Materials

2de plaats: CERcuits BV; Geel, Belgium; Additive Manufacturing, Advanced Manufacturing and Materials

3de plaats: Equispheres; Ottawa, Canada; Additive Manufacturing, Advanced Manufacturing and Materials

4de plaats: Fieldmade; Lillestrøm, Norway; Additive Manufacturing, Advanced Composite Materials, Advanced Manufacturing and Materials

5de plaats: Directed Metal 3D; Linares, Spain; Additive Manufacturing, Advanced Manufacturing and Materials

The other finalists include:

Decpt ApS; Nivå, Denmark; Advanced Manufacturing and Materials

Fraunhofer Institute for Chemical Technology ICT; Pfinztal, Germany; Additive Manufacturing, Advanced Manufacturing and Materials

K3RX s.r.l.; Imola, Italy; Advanced Composite Materials, Advanced Manufacturing and Materials

National Research Council of Italy – Institute of Science, Technology and Sustainability for Ceramics (CNR – ISSMC); Faenza, Italy; Additive Manufacturing, Advanced Composite Materials, Advanced Manufacturing and Materials

Als winnaar in de xTechInternational competitie toont CERcuits zijn vermogen om oplossingen te leveren die voldoen aan de strenge eisen van de defensie-industrie. Deze erkenning benadrukt de toewijding van het bedrijf aan technologische innovaties.

CERcuits BV is een Belgisch bedrijf uit Geel dat zich toelegt op het ontwerpen en maken van keramische printplaten. Het heeft als doel dit proces zo toegankelijk en makkelijk mogelijk te maken. CERcuits richt zicht voornamelijk op onderzoekcentra, universiteiten, ingenieursbureaus en ontwikkelingsafdelingen van ondernemingen die actief zijn de automobielindustrie, vermogenselektronica, fotonica en toepassingen m.b.t. radio & microgolven.