‘Samenwinnen’: dat is de paraplu waaronder first tier supplier MTA uit Helmond zijn bedrijfscultuur samenvat. Met onderlinge verbondenheid als belangrijke pijler. Ofwel: gemeenschappelijke doelen nastreven en altijd denken vanuit het samen-uit-samen-thuisprincipe. Het vraagt elke dag weer aandacht om die waarden in praktijk te brengen, te koesteren en verder door te ontwikkelen. ‘Het managen van onze groei in combinatie met het behoud van onze bedrijfscultuur is absolute topsport.’

– ‘Zo’n acht jaar geleden hebben we onze propositie uitgebreid en zijn we veel nadrukkelijker naar de voorkant van de waardeketen opgeschoven.’

– ‘Ketensamenwerking is cruciaal: we hoeven niet per definitie alle competenties in eigen huis te hebben.’

– ‘Ik probeer me regelmatig te verplaatsen binnen MTA om die toegankelijkheid te waarborgen.’

– ‘We hebben absoluut geen afrekencultuur binnen ons bedrijf, maar zijn natuurlijk wel taakstellend.’

Robert Manders, nu ceo, en Patrick Geerts, cco, richtten MTA begin deze eeuw op. Het bedrijf is uitgegroeid tot een one-stop factory en eerstelijnstoeleverancier voor de ontwikkeling, industrialisatie en serieproductie van hightech mechatronische systemen voor klanten uit uiteenlopende sectoren. Het telt inmiddels zo’n 115 medewerkers. Het directieteam heeft samen met Manders en Geerts de dagelijkse leiding. Onlangs ging er een vacature voor director business development & sales via LinkedIn de wereld in. Die functie ontbrak nog in het rijtje van vier, naast die van director of development & engineering, director supply chain & operations en director of finance & IT. Als deze functie is ingevuld, staat er een stevig managementteam om de uitbouw en verdere professionalisering van MTA te realiseren, zegt Manders. Belangrijk in de bedrijfsstrategie is ook de nieuwbouw die MTA in 2020 betrok aan de Maisdijk in Helmond: van drie verschillende locaties gingen de medewerkers naar één groot, licht, transparant pand. Destijds werd extra groeikapitaal aangetrokken, zowel voor dat nieuwe pand als voor een versnelde groei.

Meer divers personeelsbestand

Manders: ‘Zo’n acht jaar geleden hebben we onze propositie uitgebreid en zijn we veel nadrukkelijker naar de voorkant van de waardeketen opgeschoven. Naast productie kwamen productontwikkeling en industrialisatie als enabler voor toekomstige serieproductie erbij.’ De voorgenomen omzetgroei werd aanvankelijk vertraagd door de coronacrisis. Klanten van MTA hadden te maken met vraaguitval, terughoudendheid en voorzichtigheid in hun markt. Maar die groei zet nu wél duidelijk in.

‘Het gaat steeds om de balans tussen wat belangrijk is voor onze mensen en wat belangrijk is voor MTA’

Het personeelsbestand is daarmee meer divers geworden. Voorheen lag de nadruk op onder meer de productie, logistiek en assemblage. Nu spelen bijvoorbeeld ook ontwikkeling, engineering en systeemintegratie een grote rol bij de steeds complexere opdrachten en projecten. ‘Verbondenheid tussen deze disciplines vinden wij cruciaal’, stelt Manders. ‘Hoewel dit logisch klinkt, is het zeker geen vanzelfsprekendheid: de disciplines brengen vaak uiteenlopende karakters en perspectieven met zich mee. Maar juist dankzij onze bedrijfscultuur wordt die verbinding een stuk makkelijker.’

MTA maakt tegelijkertijd stevig deel uit van het hightech ecosysteem in de regio. Manders: ‘Ketensamenwerking is cruciaal: we hoeven niet per definitie alle competenties in eigen huis te hebben. Vanaf de oprichting zijn we al een regisserend bedrijf, waarbij we alle kerncompetenties binnen MTA aan boord hebben, maar daarnaast ook veel samenwerken in de keten.’

Mens en prestatie

Bianca Louwers begon ruim acht jaar geleden bij MTA als hr officer. Haar functie is nu people & culture lead: ze kijkt intensiever dan ooit naar het binden en boeien van medewerkers en het bewaken en uitbouwen van een plezierige bedrijfscultuur. ‘Ik ervaar sterk dat onze cultuur gebaseerd is op wederkerigheid, openheid en vertrouwen. Het gaat steeds om de balans tussen wat belangrijk is voor onze mensen en wat belangrijk is voor MTA. We kijken vanuit verschillende perspectieven: we zijn mensgericht en hebben oog voor de prestaties die we met z’n allen moeten leveren.’

Die balans tussen welzijn en prestatie vraagt continu aandacht, benadrukt Louwers. Dat dit niet vanzelf gaat, is evident, maar voor een bedrijf als MTA, waar zonder samenwerking alles omvalt, is het belang van een prettige en gezonde bedrijfscultuur dusdanig groot dat dit altijd top of mind zal zijn. MTA wil zijn kernwaarden toekomstbestendig houden en daarom zijn ze recentelijk gebundeld onder de titel ‘Samenwinnen’. Dat geeft die balans tussen welzijn en prestatie nog eens duidelijk aan. Louwers: ‘Mensen willen van elkaar weten wat er speelt binnen MTA en zich niet verloren voelen. Sowieso staan we ieder kwartaal met zijn allen stil bij hoe de organisatie ervoor staat. Het directieteam geeft dan een officiële update. Ook tussendoor moeten mensen aangehaakt blijven. We willen zeker zijn dat boodschappen landen op de werkvloer en dat we niet alleen met ouderwets zenden bezig zijn. Hoe komt informatie over bij medewerkers, welke setting is wanneer handig, uit wiens mond moet het komen en in wat voor woorden?’ Het grote gemeenschappelijke café en de tribunetrap in het nieuwe gebouw helpen daarbij. Hier zijn regelmatig kennissessies waarbij collega’s of klanten gericht vertellen over lopende projecten.

Laagdrempelig

Louwers en Manders zien verbondenheid en informatie delen als essentieel om de saamhorigheid bij MTA in stand te houden. ‘Het maakt niet uit of je ingenieur bent of productiespecialist. We willen met zijn allen dezelfde wedstrijd spelen, streven gemeenschappelijke doelen na en denken vanuit het samen-uit-samen-thuisprincipe.’

Natuurlijk is er een hoop veranderd sinds de begintijd toen er nog maar een paar mensen op de werkvloer rondliepen, beseft Manders. ‘Maar ik hoop dat mensen mij nog steeds als toegankelijk en laagdrempelig ervaren. Zeker collega’s van het eerste uur spreken mij makkelijk aan. Ik heb als ceo ook geen eigen kantoor, daar kijken nieuwe collega’s weleens van op. Dat wil niet zeggen dat ik overal en nergens ga zitten. Maar ik probeer me wel regelmatig te verplaatsen binnen MTA om die toegankelijkheid te waarborgen.’

Realistische doelstellingen

Het verhaal is duidelijk: de werksfeer is prettig én er moet worden gepresteerd. Zijn er harde doelstellingen? Jazeker, aldus Manders, en deze doelen worden steeds scherper gesteld. De aandacht voor de mens is goed geborgd, die zit in de cultuur opgesloten. Tegelijkertijd gaat het ook over productiviteit en performance. Dat geldt voor de assemblage, en net zo goed voor bijvoorbeeld engineering, waar projecten strak gebudgetteerd worden en targets gehaald moeten worden.

Het kunnen halen van doelen begint met het stellen van realistische doelstellingen, en door te zorgen dat de juiste omstandigheden gecreëerd worden, benadrukt Manders. Als targets niet gehaald worden, is de vraag waarom: had een medewerker of team zaken anders kunnen doen? Wat zijn de lessons learned? ‘We hebben absoluut geen afrekencultuur binnen MTA, maar zijn natuurlijk wel taakstellend. Als een team of juist een individu uit de pas loopt, zullen we met de mensen in gesprek gaan en kijken hoe we ze kunnen ondersteunen. We zitten niet alleen maar strak naar de cijfertjes op de dashboards te kijken.’

Verwachtingen managen

Een belangrijke manier om de productiviteit verder te verhogen, zit aan de voorkant van elke opdracht die binnenkomt, weet Manders. Dat is een uitdaging. ‘Zowel bij ontwikkel- als build-to-print opdrachten is het van groot belang om bij de start de wederzijdse verwachtingen goed te managen en de interpretatiegevoeligheid eruit te halen. Hoe scherper we aan de voorkant een opdracht in ons productcreatieproces weg kunnen zetten, hoe makkelijker het is om de doelstellingen uiteindelijk te behalen. En dat geldt natuurlijk voor de gehele keten.’

De gelijkwaardigheid en wederkerigheid die MTA zoekt in de relatie met de medewerkers, speelt daarmee ook in de klantrelaties een belangrijke rol. En net zo goed richting toeleveranciers en technologiepartners waarmee MTA samenwerkt. Manders: ‘Cultuur houdt niet op bij onze muren. In ons hightech ecosysteem willen we die culturele fit graag terugzien.’ Hij stelt dat relaties waar openheid en vertrouwen de standaard zijn tot snellere en betere resultaten leiden. ‘Je moet je kaarten niet tegen de borst houden. In de open supplychain waarbinnen we acteren, vormen we continu allianties met en voor klanten. Ook op dat niveau moeten we dezelfde wedstrijd spelen en gemeenschappelijke doelen nastreven om te komen tot de beste resultaten. Er is zeker nog winst te behalen. Je kunt je medewerkers tenslotte ook niet uitleggen dat de waarden die we binnen nastreven, buiten niet zouden gelden.’

Trouw aan eigen principes

‘We blijven steeds maar weer verder bouwen aan een prettige en gezonde cultuur’, benadrukt Louwers. Zeker in combinatie met de groeiambities van MTA en de enorme veranderingen in de wereld. De productiviteit in West-Europa staat onder druk, bedrijven moeten slimmer en sneller werken, technici zijn schaars en de werk-privébalans verandert. Louwers: ‘We kunnen er stoer over doen, maar in deze uitdagende tijden is het managen van groei in combinatie met het behoud van onze bedrijfscultuur absolute topsport. We hebben een team gebouwd van collega’s die dezelfde waarden belangrijk vinden en een mensgerichte samenwerking nastreven. Door vooral trouw te blijven aan onze principes, ben ik ervan overtuigd dat het ons gaat lukken om die goede balans tussen welzijn en prestatie ook voor de toekomst in stand te houden.’

Rollen omdraaien

MTA heeft een bijzonder filmpje op de website staan: ‘MTA solliciteert bij jou!’ Ceo Robert Manders en people & culture lead Bianca Louwers zijn de hoofdrolspelers en zetten de sterke punten en competenties van MTA op een rij alsof ze solliciteren bij toekomstige medewerkers. Louwers: ‘We spelen zo in op wat er leeft op de arbeidsmarkt. Door de grote krapte zien kandidaten door de bomen het bos niet meer. De overvloed aan vacatures lijkt een luxe, maar ze ervaren het vaak als heel lastig om te vinden wat bij hen past. Dus helpen we ze door de rollen om te draaien.’ Het bedrijf kreeg veel positieve reacties op het filmpje. ‘We hebben echt gekeken wat sollicitanten nodig hebben.’