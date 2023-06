De huidige telecom- en datacommarkten vragen om technologie die het huidige hoge stroomverbruik vermindert en tegelijkertijd de bandbreedte vergroot. Dat vereist geïntegreerde optische systemen die fotonische en micro-elektronische technologieën combineren. EFFECT Photonics, met hoofdkantoor in Eindhoven, heeft de ‘ultieme oplossing gecreëerd om productaanbiedingen op de markt te brengen die het beste van beide werelden benutten’. Dankzij de langdurige steun van het Nederlandse ecosysteem blijft het bedrijf de fotonica verder ontwikkelen en heeft het zijn wereldwijde aanwezigheid vergroot, aldus de Amerikaanse CEO van het bedrijf. We zijn uitstekend gepositioneerd in Eindhoven, een hightech krachtcentrale en centrum voor fotonische innovatie.

Roberto Marcoccia is CEO van EFFECT Photonics, een van de Eindhovense fotonicabedrijven dat zich met het indiumfosfide platform richt op de telecommunicatie- en datacommunicatiemarkten. Het interview met hem vindt plaats via Teams, voor hem erg vroeg in de ochtend in Californië. Hij kijkt dus met een zekere – zelfs letterlijke – afstand naar het Nederlandse ecosysteem rond zijn bedrijf en kan het goed vergelijken met dat van Silicon Valley, waar hij jarenlang heeft gewerkt.

Wereldwijde sleutelrol

Een groot pluspunt van het Nederlandse ecosysteem zijn wat hem betreft de financieringsmogelijkheden. Begin maart maakte de spin-off van de Technische Universiteit Eindhoven bekend €38 miljoen te hebben binnengehaald bij een groep bestaande investeerders, waaronder staatsinvesteringsfonds Invest-NL en Innovation Industries. We hebben ook steun van onze bestaande Amerikaanse investeerder, maar het grootste deel van onze financiering is mogelijk gemaakt door investeerders in Nederland.

Hij is ook enthousiast over de technologische kracht van het Nederlandse ecosysteem, waar het hoofdkantoor van zijn bedrijf is gevestigd: Dat heeft zich heel goed gericht op geïntegreerde fotonica en speelt nu wereldwijd een belangrijke rol in deze technologie. Het is een uitstekende omgeving voor EFFECT Photonics voor de ontwikkeling van de indiumfosfide-PIC’s die we produceren.’

Nieuwe producten

Hier in de VS hebben we een aantal leveranciers die elektronica ontwikkelen op basis van CMOS-technologie die in zeer grote volumes wordt geproduceerd met behulp van een gevestigd ecosysteem voor halfgeleiderfabricage. Onlangs heeft de VS de US Chips Act aangenomen om financiering en investeringen te verschaffen voor de productie van halfgeleiders. Een ander Nederlands bedrijf, ASML, speelt een belangrijke rol in dit reeds lang bestaande en bewezen ecosysteem”, benadrukt hij.

Als aanvulling op de EFFECT Photonics Indium Phosphide PIC’s heeft het bedrijf vorig jaar DSP- en FEC-technologie overgenomen van Viasat, die al meer dan tien jaar in het veld wordt toegepast. Marcoccia: “Op de recente Optical Fiber Conference introduceerden we de gezamenlijke ontwikkeling van een nieuwe coherente 100G DSP met laag vermogen, samen met onze partner Credo, een wereldwijde leverancier van halfgeleiders. Dit nieuws werd op de conferentie enthousiast ontvangen door veel prospects.

Combinatie met fotonica

Daarnaast is EFFECT van plan om deze klanten dit jaar te bedienen met de nieuwe op indiumfosfide gebaseerde Pico Tunable Laser Assembly (pTLA) van het bedrijf, een kerncomponent van coherente transceivers die de datatransmissiecapaciteit van glasvezelkabels kunnen vergroten.

De nieuwe pTLA van het bedrijf kan worden gebruikt door zowel op indiumfosfide gebaseerde ecosystemen als op silicium gebaseerde ecosystemen. Marcoccia gelooft dat indiumfosfide de beste oplossing is omdat het de mogelijkheid biedt om andere fotonica-apparaten te integreren met de laser, wat een voordeel biedt ten opzichte van andere oplossingen. Zijn team kan gebruik maken van de micro-elektronische ecosystemen vanuit een assemblageperspectief vanwege het integratiepotentieel van hun indiumfosfide platform. Op zijn beurt biedt deze strategie een voordeel wat betreft vermogen en kosten per bit. Hij merkt echter op dat, ongeacht de toepassing, er altijd licht nodig is. EFFECT Photonics heeft de lichtbron en kan andere fotonische functies integreren met de laser op hun indiumfosfide platform.

Assemblagepartners

Welke omzet (groei) hij dit jaar verwacht te genereren met de nieuwe producten en partnerschappen van het bedrijf maakte hij niet bekend. Wel bevestigt hij dat het bedrijf heeft gereorganiseerd om zich te richten op schaalgrootte door de assemblageactiviteiten in Groot-Brittannië af te stoten, wat heeft geleid tot een personeelsverandering van 250 naar 100 werknemers. We hebben de grootschalige productie van geïntegreerde optische subassemblages toevertrouwd aan Fabrinet, een wereldwijde leider in hoge-precisie optische, elektronische en mechanische productiediensten. Jabil Photonics (onderdeel van de Jabil-groep die meer dan 250.000 mensen in dienst heeft, red.) neemt de grootschalige productie van onze transceivers voor zijn rekening. We blijven samenwerken met Smart Photonics in Eindhoven om de behoeften uit te breiden op basis van de eisen van de klant”, zegt hij.

Roberto Marcoccia ziet het bedrijf over 10 jaar werken aan andere toepassingen dan optische communicatie, zoals agrofood, satellietcommunicatie, detectie en kwantumsleuteldistributie. Hij ziet de toepassingen als eindeloos.