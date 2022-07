Ceo Dassault Systèmes: ‘Circulariteit gaat revolutie in productontwerp teweeg brengen’

3DEXPERIENCE-specialist Dassault Systèmes heeft de resultaten bekendgemaakt over het tweede kwartaal van 2022, dat eindigde op 30 juni. De totale omzet groeide in deze periode met 11% naar ruim 1,38 miljard euro (IFRS, in constante valuta). De omzet uit software groeide eveneens met 11%, waaraan geografisch gezien Europa en Azië met 13% groei meer hebben bijgedragen dan de Amerikaanse regio’s met 8%. vooruitblikkend verwacht Bernard Charlès, Vice Chairman en Chief Executive Officer van Dassault Systèmes, meer groei, gedreven door de circulaire experience-economie.

“De experience-economie en de circulaire economie lopen steeds meer in elkaar over en zullen de komende decennia gaan vormen. Als we kijken naar onze volgende horizon in 2040, ontwikkelen bedrijven niet langer producten, maar duurzame en gepersonaliseerde ervaringen waarbij de consument, patiënt en burger centraal staan.”

Ervaring en circulariteit hand-in-hand

De experience-economie gaat hand-in-hand met circulariteit, omdat bij het ontwerpen van ervaringen rekening moet worden gehouden met de hele levenscyclus, tot en met het einde daarvan. Circulariteit gaat over zuinigheid, alleen gebruiken wat nodig is en het waarderen van alle dingen die door de mensheid zijn gemaakt. Maar ook dat grondstoffen waaruit producten zijn samengesteld, kunnen worden hergebruikt en gerecycled. Dit gaat een revolutie teweegbrengen in het ontwerp en belangrijke nieuwe kansen mogelijk maken die we ons nu nog niet kunnen voorstellen.”

Anticiperen op basis van ‘virtual twin-ervaringen’

“Op wetenschap gebaseerde ‘virtual twin’-ervaringen, mogelijk gemaakt door 3DEXPERIENCE, zijn ongeëvenaarde katalysatoren en enablers van deze wereldwijde transformatie. Gebaseerd op een multi-scale, multi-fysische aanpak en met bewijsmateriaal uit de echte wereld, stellen onze virtual twin-ervaringen klanten in staat om nieuwe methoden en nieuwe materialen te bedenken en nieuwe oplossingen te testen. Door continuïteit te bieden in het wat, hoe en gebruik, kunnen innovators anticiperen op de recycling van producten vanaf hun ontwerp en de productie om de milieueffecten te kwantificeren en circulariteit te optimaliseren. Als we de kracht van de virtuele wereld benutten om de echte wereld te verbeteren, kunnen we ons doel bereiken: het harmoniseren van product, natuur en leven.”