De vraag naar duurzame manieren om met energie om te gaan en de energietransitie te versnellen neemt toe. Cellcius’ warmtebatterijtechnologie maakt het mogelijk warmte op te slaan en vervolgens later, en op een andere plek, weer te benutten. Een consortium van investeerders bestaande uit Brabant Startup Fonds B.V., Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Innovation Industries en Goeie Grutten Impact fonds, en medeaandeelhouders TNO en TU Eindhoven, investeren gezamenlijk 1,2 miljoen euro in Cellcius. Mede dankzij deze investering kan Cellcius de warmtebatterijtechnologie doorontwikkelen en opschalen. Een belangrijke mijlpaal voor de Eindhovense startup en een enorme stap voorwaarts in het ontwikkelen van technologie die het mogelijk maakt om emissieloos te verwarmen en CO2-uitstoot drastisch te reduceren.

De toekomst van verwarmen

Een van de grootste energiebehoeftes is de behoefte aan warmte. Warmte voor bijvoorbeeld het verwarmen van een woning of warmte voor warm water om te douchen. Warmte die momenteel nog veelal uit gas gehaald wordt. En dat terwijl er enorm veel onbenutte warmte in de vorm van restwarmte wordt geloosd in industriële sector. Deze restwarmte kan vanuit de industrie worden opgeslagen met de innovatieve warmtebatterij van Cellcius, welke werkt met twee eenvoudige en veilige ingrediënten: zout en water. Dankzij deze slimme technologie is dit dé oplossing voor het verliesvrij vervoeren van restwarmte. Zo ontstaan er mogelijkheden voor het flexibiliseren van warmtenetwerken.

Innovatief en schaalbaar

“Cellcius kan een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in Nederland leveren waarvan opslag en transport van restwarmte een mooie oplossing is. De door Cellcius gehanteerde techniek, die mede door de Technische Universiteit Eindhoven en TNO ontwikkeld is, kan een relevant maatschappelijk probleem, namelijk waar warmtenetten niet voor het benutten van restwarmte beschikbaar zijn, enorm reduceren. De toepassing is innovatief en goed schaalbaar en wij geloven in de aanpak van het managementteam.” Aldus Gerard Spanbroek, directeur van Brabant Startup Fonds B.V.

Praktijktest flexibel warmtenetwerk zonder warmtenetwerk

Het benutten van lage temperatuur restwarmte biedt een enorm potentieel om huizen en kantoren van het gas af te krijgen. Tot op heden zijn er warmtenetwerken nodig om warmte van de bron naar de gebruiker te transporteren. De snelle uitrol van warmtenetwerken wordt vertraagd door grote investeringsrisico’s, de lage beschikbaarheid van een dichtbijgelegen warmtebron en een onvoldoende groot klantenbestand van het warmtenet. Deze obstakels heeft de warmte-batterij van Cellcius net.

In Sittard-Geleen worden voorbereidingen getroffen voor een praktijktest van de warmte-batterij. Het industriegebied van Chemelot heeft veel restwarmte beschikbaar, waarmee in potentie tienduizenden woningen bediend kunnen worden. De innovatieve batterij van de Brabantse startup Cellcius maakt het mogelijk dat warmte door een eenvoudig thermochemisch proces in modulaire cassettes wordt opgeslagen. Deze cassettes worden vervolgens vervoerd van het oplaadpunt op Chemelot naar een ontlaadpunt voor vijftig huishoudens in Sittard-Geleen.

De vraag naar duurzame manieren om met energie om te gaan en de energietransitie te versnellen neemt toe. Cellcius’ warmtebatterijtechnologie maakt het mogelijk warmte op te slaan en vervolgens later, en op een andere plek, weer te benutten. Een consortium van investeerders bestaande uit Brabant Startup Fonds B.V., Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Innovation Industries en Goeie Grutten Impact fonds, en medeaandeelhouders TNO en TU Eindhoven, investeren gezamenlijk 1,2 miljoen euro in Cellcius. Mede dankzij deze investering kan Cellcius de warmtebatterijtechnologie doorontwikkelen en opschalen. Een belangrijke mijlpaal voor de Eindhovense startup en een enorme stap voorwaarts in het ontwikkelen van technologie die het mogelijk maakt om emissieloos te verwarmen en CO2-uitstoot drastisch te reduceren.

Investering maakt versnelling mogelijk

De pilot wordt mogelijk gemaakt door de deelnemende partners; de Eindhovense startup Cellcius kan hier in participeren dankzij het Brabant Startup Fonds. Cellcius krijgt zo de mogelijkheid om de warmtebatterij op deze schaal in de praktijk te testen.

“Dat zo’n consortium van investeerders achter ons gaat staan, geeft aan dat we de juiste dingen aan het doen zijn.” aldus Evert Rietdijk, CEO van Cellcius. “Dankzij de investering kunnen wij deze stap zetten, een enorm belangrijke stap in opschaling van de techniek.”