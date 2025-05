Het producentenvertrouwen in de Nederlandse industrie is in mei verder gedaald van -3,3 naar -3,9, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met deze daling blijft het vertrouwen onder het 20-jarig gemiddelde van -1,3, en illustreert het de aanhoudende onzekerheid in de industriële sector.

De daling is vooral toe te schrijven aan een verslechtering in de verwachtingen over de toekomstige productie, met daarnaast een negatiever oordeel over de voorraden gereed product. Het sentiment over de orderportefeuilles liet daarentegen een lichte verbetering zien.

Brede malaise, met chemie en olie als grootste zorgenkind

In alle industriële branches was het vertrouwen in mei negatief. De olie- en chemische industrie sprongen eruit als het meest pessimistisch, terwijl de hout- en bouwmaterialensector relatief minder negatief gestemd was. De hightechsector – traditioneel veerkrachtiger – ondervindt eveneens de impact van terughoudende investeringsbeslissingen bij klanten, vertraagde ordercycli en internationale onzekerheden.

“Voor bedrijven in semicon, precisietechniek en advanced manufacturing onderstreept deze trend de noodzaak om in te zetten op automatisering, innovatie en wendbare supplychains,” aldus een sectoranalist bij een grote toeleverancier in de Brainport-regio.

Lichtpunt: productiegroei zet voorzichtig door

Tegelijkertijd steeg de kalendergecorrigeerde industriële productie in maart met 1,3% ten opzichte van maart 2024. Daarmee tekent zich een derde opeenvolgende maand van productiegroei af, na anderhalf jaar van krimp. Seizoen-gecorrigeerd was er echter een lichte maand-op-maand daling van 0,6% ten opzichte van februari.

Kernpunten producentenvertrouwen – mei 2025