In februari 2025 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 3,6 procent kleiner dan een jaar eerder, meldt het CBS . Er is vooral minder geïnvesteerd in gebouwen en overig wegvervoer (vrachtauto’s, opleggers, busjes, etc.). In machines (waaronder defensiematerieel) en infrastructuur is in februari 2025 echter meer geïnvesteerd dan een jaar eerder.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Februari 2025 heeft een werkdag minder dan februari 2024. In de CBS Investeringsradar van april waren de omstandigheden voor de investeringen wat ongunstiger dan in de radar van februari. Omstandigheden investeringen in april ongunstiger

De daling van de investeringen in het overige wegvervoer gaat samen met de belastingwijzigingen per 1 januari 2025 en veranderende regels rond milieuzones in sommige steden. In de laatste maanden van 2024 groeiden de investeringen in overig wegvervoer fors.

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.

In de CBS Investeringsradar van april waren de omstandigheden voor investeringen wat ongunstiger dan in de radar van februari. De stijging jaar op jaar van de aandelenkoersen was kleiner. Ook daalde het consumentenvertrouwen en was het oordeel van producenten over de orderpositie negatiever.