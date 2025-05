De Industrieproductie in de Nederlandse industrie is in maart 2025 met 1,3 procent gestegen ten opzichte van maart vorig jaar. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS. Het is de derde maand op rij dat de industrie een jaar-op-jaar groei laat zien, na een langdurige periode van krimp die medio 2022 inzette.

Hoewel de maand-op-maand productie licht daalde (-0,6%, seizoen- en kalendergecorrigeerd), markeert de jaar-op-jaar groei een voorzichtig herstel voor de sector. Van de acht grootste industriële branches boekte bijna de helft een productiestijging ten opzichte van maart 2024.

Machine-installaties en reparatie stijgen, transportmiddelen opnieuw in de min

De sterkste groei werd geboekt in de sector reparatie en installatie van machines (+11,9%), gevolgd door elektrische en elektronische apparaten (+9,2%). Ook de voedingsmiddelenindustrie noteerde een lichte stijging (+0,2%). Daartegenover stonden forse dalingen in onder meer de transportmiddelenindustrie (-7,1%) en metaalproducten (-4,0%).

Vertrouwen producenten daalt, ondanks lichte opleving Duitsland

Hoewel de productiecijfers in de plus staan, nam het vertrouwen van Nederlandse industriële producenten in april opnieuw af. Fabrikanten waren vooral minder positief over hun productieverwachting.

In Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor Nederlandse industrieproducten, lag de kalendergecorrigeerde industriële productie in maart 0,3 procent hoger dan een jaar eerder. Ten opzichte van februari steeg de productie daar zelfs met 3,5 procent (bron: Destatis).

Analyse

De aanhoudende groei van de productie op jaarbasis geeft voorzichtig optimisme voor de maakindustrie. Tegelijkertijd laten de maand-op-maand cijfers en het verslechterende producentenvertrouwen zien dat het herstel nog broos is. De komende maanden zullen uitwijzen of de trend zich doorzet of dat externe factoren – zoals afzetmarkten en energieprijzen – opnieuw roet in het eten gooien.