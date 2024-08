In juni 2024 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 10,3 procent kleiner dan een jaar eerder, meldt het CBS . Dat komt vooral doordat er minder is geïnvesteerd in gebouwen, infrastructuur, vliegtuigen, personenauto’s en machines. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Juni 2024 heeft twee werkdagen minder dan juni 2023.

In de CBS Investeringsradar van augustus zijn de omstandigheden voor de investeringen ongunstiger dan in de radar van juni.Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.

In de CBS Investeringsradar van augustus zijn de omstandigheden voor investeringen ongunstiger dan in de radar van juni. Dat komt vooral doordat de bezettingsgraad in de industrie lager was en de jaar-op-jaardaling van de export goederen groter. Ook was de jaar-op-jaarstijging van de beurskoersen kleiner en het oordeel van fabrikanten over de orderpositie negatiever.

Met ingang van de verslagmaand mei 2024 is het basisjaar van de investeringen in materiële activa aangepast van 2015 naar 2021. In de nieuwe reeks is ook de onlangs doorgevoerde revisie van de nationale rekeningen verwerkt.