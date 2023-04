Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.Volgens de CBS Exportradar waren de omstandigheden voor de export in april gunstiger dan in februari. Dat komt vooral doordat de krimp van de Duitse industriële productie omsloeg in een groei en de ontwikkeling van de wisselkoersen gunstiger was.