In april 2025 is de Nederlandse goederenexport met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Volgens het CBS is de toename vooral toe te schrijven aan hogere export van machines en voedings- en genotmiddelen. Ook de import van goederen groeide met 0,5 procent, met name door een stijging in de aanvoer van elektrotechnische apparatuur, machines en voedingsmiddelen.

Hoewel de cijfers positief afsteken tegen het wereldwijde economische sentiment, wijst de CBS Exportradar voor juni erop dat de omstandigheden voor export ongunstig blijven. De radar, die maandelijks inzicht geeft in de exportomgeving, laat zien dat factoren zoals het Duitse producentenvertrouwen en de wisselkoersontwikkelingen de uitvoerdruk onverminderd hoog houden. Wel is de krimp in de Duitse industrie iets afgevlakt.

Technologie als exportmotor

De exportgroei wordt vooral gedragen door technologische sectoren – een belangrijk signaal voor de Nederlandse maakindustrie. Machines en elektrotechnische systemen nemen traditioneel een groot aandeel in de export voor hun rekening, en zijn vaak het resultaat van diepgewortelde samenwerkingen tussen OEM’s, toeleveranciers en kennisinstellingen.

Dat onderstreept het belang van internationale markttoegang voor technologische bedrijven die de brug slaan tussen technologie, mens en markt. De lichte exportgroei toont aan dat er, ondanks de macro-economische tegenwind, nog altijd vraag is naar hoogwaardige Nederlandse producten.

Dienstenexport niet meegenomen

De cijfers van het CBS gaan alleen over goederenexport, die bijna driekwart van de totale export vertegenwoordigt. De export van diensten – waaronder software, advies en engineering – wordt alleen op kwartaal- en jaarbasis gerapporteerd.